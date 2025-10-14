中美互徵港口費 持股長榮商品揚帆 00919、0050、0056交投火熱

台股昨（14）日上演大怒神行情，早盤創高後，市場賣壓出籠，終場收在26,793點，台股各類指數表現跌多漲少，僅航運、金融撐盤。

由於中美貿易戰將互徵港務、港口費，航運類股意外受惠，類股指數大漲3.92%，當中的台股ETF熱門成分股長榮更是大漲5.59%，也讓持有長榮的台股ETF逆勢抗跌。

觀察76檔台股ETF中有24檔成分股中持有長榮，以持股張數來看，群益台灣精選高息（00919）持有15.6萬張最多，成交量前三名元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息、元大高股息（0056）最熱絡都有10萬張以上。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，由於美國貿易代表署依據301條款報告，宣布將對中國製船舶收取港口費，中國也在10日已宣布，14日起對美國船隻收取特別港務費，市場對運價上漲期待升溫，因此激勵航運股，類股指數上漲近4%。

謝明志指出，航運類股已經擺脫景氣循環股營運大好大壞的標籤，獲得追求長期穩健領息的資金青睞。

不過，建議投資人投資還是要回歸基本面，要以企業獲利表現來做為選擇依據。

雙十節過後中美貿易衝突持續升溫，除先前美國對中國加徵100%關稅，14日起中美兩國更對遠洋航運互徵港口費，加劇市場波動，因此台股14日盤中雖創新高，但反轉收黑，高低震盪逾700點。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，投資人此時進場不妨透過台股ETF分散布局、降低風險。

郭修誠指出，受消息面因素干擾，加上近期台灣加權指數已處歷史高點，市場情緒敏感，合理預期短期內台股波動幅度將加大。

不過，台股基本面表現仍堅實，電子與資通訊產品需求爆發帶動下，台灣9月出口金額543億美元，年增幅高達33.8%，整體而言，AI供應鏈仍是第四季投資主軸。

除此之外，建議投資人也應關注具備息收優勢的價值型類股，例如航運類股。航運類股歷經去年的股價修正後，今年股利殖利率拉高，提升投資吸引力，近期中美互徵港口稅，更有利支撐航運類股運價，提升獲利，進一步帶動股價後市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。