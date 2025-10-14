快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

中美互徵港口費 持股長榮商品揚帆 00919、0050、0056交投火熱

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
長榮海運。 長榮海運提供
長榮海運。 長榮海運提供

台股昨（14）日上演大怒神行情，早盤創高後，市場賣壓出籠，終場收在26,793點，台股各類指數表現跌多漲少，僅航運、金融撐盤。

由於中美貿易戰將互徵港務、港口費，航運類股意外受惠，類股指數大漲3.92%，當中的台股ETF熱門成分股長榮更是大漲5.59%，也讓持有長榮的台股ETF逆勢抗跌。

觀察76檔台股ETF中有24檔成分股中持有長榮，以持股張數來看，群益台灣精選高息（00919）持有15.6萬張最多，成交量前三名元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息、元大高股息（0056）最熱絡都有10萬張以上。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，由於美國貿易代表署依據301條款報告，宣布將對中國製船舶收取港口費，中國也在10日已宣布，14日起對美國船隻收取特別港務費，市場對運價上漲期待升溫，因此激勵航運股，類股指數上漲近4%。

謝明志指出，航運類股已經擺脫景氣循環股營運大好大壞的標籤，獲得追求長期穩健領息的資金青睞。

不過，建議投資人投資還是要回歸基本面，要以企業獲利表現來做為選擇依據。

雙十節過後中美貿易衝突持續升溫，除先前美國對中國加徵100%關稅，14日起中美兩國更對遠洋航運互徵港口費，加劇市場波動，因此台股14日盤中雖創新高，但反轉收黑，高低震盪逾700點。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，投資人此時進場不妨透過台股ETF分散布局、降低風險。

郭修誠指出，受消息面因素干擾，加上近期台灣加權指數已處歷史高點，市場情緒敏感，合理預期短期內台股波動幅度將加大。

不過，台股基本面表現仍堅實，電子與資通訊產品需求爆發帶動下，台灣9月出口金額543億美元，年增幅高達33.8%，整體而言，AI供應鏈仍是第四季投資主軸。

除此之外，建議投資人也應關注具備息收優勢的價值型類股，例如航運類股。航運類股歷經去年的股價修正後，今年股利殖利率拉高，提升投資吸引力，近期中美互徵港口稅，更有利支撐航運類股運價，提升獲利，進一步帶動股價後市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

長榮空服員猝逝 華航發信給全體員工「不適勿勉強值勤」

長榮空服員抱病執勤亡 洪申翰：強化專案勞檢「不會只聽公司一方之言」

為何長榮空服員不敢請假？同行曝「懲罰機制」：做22年沒請過一天

互徵港口費 華泰證券：陸航運業被徵收幅度高於美方

相關新聞

富邦兩檔主動式ETF 上市

為發展台灣成為亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式...

十檔台股ETF逆勢收紅 高股息、高含「金」量商品 震盪中表現亮眼

台股昨（14）日早盤創高後引發獲利了結賣壓出籠、再加上美中貿易戰再度生變，台股紅翻黑，高低震盪743點，盤面上高股息及高...

11檔發股息 161億活水來了

今（15）日是台股ETF股利發放高峰日，共11檔台股ETF發放161.72億元現金股利，預計2,972,100位投資人受...

九檔債券ETF 日均量逾萬張

聯準會9月降息至今已近一個月，期間帶動債券市場多頭氣氛，統計自9月降息以來，債券ETF表現全數走揚，當中更有九檔產品人氣...

市值型ETF兼具三大特色 震盪行情下 法人資金布局焦點

根據統計，9月以來三大法人持續回補台股ETF部位，在短短28個交易日中，有十檔市值型ETF的買超天數超過23天，分析這些...

中美互徵港口費 持股長榮商品揚帆 00919、0050、0056交投火熱

台股昨（14）日上演大怒神行情，早盤創高後，市場賣壓出籠，終場收在26,793點，台股各類指數表現跌多漲少，僅航運、金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。