市值型ETF兼具三大特色 震盪行情下 法人資金布局焦點

根據統計，9月以來三大法人持續回補台股ETF部位，在短短28個交易日中，有十檔市值型ETF的買超天數超過23天，分析這些市值型ETF大多兼具權值股、產業龍頭與永續低碳等三大特色，在市場波動之際，表現相對具有防禦力，也成為法人資金布局焦點。

隨國際資金回流亞洲、台股基本面強勁，市值型ETF已成為法人調整部位、穩健參與台股行情的主要工具。

過去以元大台灣50（0050）與富邦台50為代表的傳統大型ETF雖仍是市場核心，但本波資金動能也正快速擴散至新世代代表如群益台ESG低碳50、凱基優選30、華南永昌優選50等新興市值型ETF。

華南永昌台灣優選50ETF經理人蔣松原表示，近期美中雙方在貿易與科技競爭上的摩擦升級。

中國政府於10月宣布擴大對稀土出口的管制措施，美國迅速回應100%關稅的消息傳出時，市場一度出現震盪與觀望情緒，但後續談判氣氛逐步緩和，加上市場普遍認為極端關稅政策落地可能性不高，在風險被釋放、恐慌被淡化之後，台股反而延續多頭動能。

13日加權指數跌勢低於市場預期，昨（14）日早盤還一度創高，可惜後續賣盤出籠轉跌。

展望後市，蔣松原指出，這波美中稀土與關稅對台股的短期衝擊應有限，主因多數稀土管制主攻的是特定高科技與軍工用途，而非整體產業鏈全線封鎖；美國學者與機構普遍認為部分關稅承諾是籌碼手段，實際全面落地可能性不高。

因此台股短期內仍有機會延續上攻格局。大型核心加永續概念為主的ETF相對有防禦性與成長潛力。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，基於台灣科技業於AI領域具有難以取代的關鍵地位，且在國內外大廠加碼投資以及企業數位轉型下，市場預期AI應用面擴展及AI資本支出的變現性提高，相關台股企業長線基本面仍佳。

此外，隨台灣進入碳有價時代，碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛重點，投資人不妨透過訴求低碳策略選股的台股低碳市值ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。