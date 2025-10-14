快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

市值型ETF兼具三大特色 震盪行情下 法人資金布局焦點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

根據統計，9月以來三大法人持續回補台股ETF部位，在短短28個交易日中，有十檔市值型ETF的買超天數超過23天，分析這些市值型ETF大多兼具權值股、產業龍頭與永續低碳等三大特色，在市場波動之際，表現相對具有防禦力，也成為法人資金布局焦點。

隨國際資金回流亞洲、台股基本面強勁，市值型ETF已成為法人調整部位、穩健參與台股行情的主要工具。

過去以元大台灣50（0050）與富邦台50為代表的傳統大型ETF雖仍是市場核心，但本波資金動能也正快速擴散至新世代代表如群益台ESG低碳50、凱基優選30、華南永昌優選50等新興市值型ETF。

華南永昌台灣優選50ETF經理人蔣松原表示，近期美中雙方在貿易與科技競爭上的摩擦升級。

中國政府於10月宣布擴大對稀土出口的管制措施，美國迅速回應100%關稅的消息傳出時，市場一度出現震盪與觀望情緒，但後續談判氣氛逐步緩和，加上市場普遍認為極端關稅政策落地可能性不高，在風險被釋放、恐慌被淡化之後，台股反而延續多頭動能。

13日加權指數跌勢低於市場預期，昨（14）日早盤還一度創高，可惜後續賣盤出籠轉跌。

展望後市，蔣松原指出，這波美中稀土與關稅對台股的短期衝擊應有限，主因多數稀土管制主攻的是特定高科技與軍工用途，而非整體產業鏈全線封鎖；美國學者與機構普遍認為部分關稅承諾是籌碼手段，實際全面落地可能性不高。

因此台股短期內仍有機會延續上攻格局。大型核心加永續概念為主的ETF相對有防禦性與成長潛力。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，基於台灣科技業於AI領域具有難以取代的關鍵地位，且在國內外大廠加碼投資以及企業數位轉型下，市場預期AI應用面擴展及AI資本支出的變現性提高，相關台股企業長線基本面仍佳。

此外，隨台灣進入碳有價時代，碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛重點，投資人不妨透過訴求低碳策略選股的台股低碳市值ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

大陸強硬回應稀土出口管制措施 台指期再陷「匆匆忙忙」處境

「0050」好苦…外資兩天大砍逾15.5萬張 賣超台股降至163億元

00922不只看市值…剔除虧損、納入低碳！繳出半年報酬率28％亮眼成績單

中國官網自稱「全球稀土秩序管理者」 要反制美國

相關新聞

富邦兩檔主動式ETF 上市

為發展台灣成為亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式...

十檔台股ETF逆勢收紅 高股息、高含「金」量商品 震盪中表現亮眼

台股昨（14）日早盤創高後引發獲利了結賣壓出籠、再加上美中貿易戰再度生變，台股紅翻黑，高低震盪743點，盤面上高股息及高...

11檔發股息 161億活水來了

今（15）日是台股ETF股利發放高峰日，共11檔台股ETF發放161.72億元現金股利，預計2,972,100位投資人受...

九檔債券ETF 日均量逾萬張

聯準會9月降息至今已近一個月，期間帶動債券市場多頭氣氛，統計自9月降息以來，債券ETF表現全數走揚，當中更有九檔產品人氣...

市值型ETF兼具三大特色 震盪行情下 法人資金布局焦點

根據統計，9月以來三大法人持續回補台股ETF部位，在短短28個交易日中，有十檔市值型ETF的買超天數超過23天，分析這些...

中美互徵港口費 持股長榮商品揚帆 00919、0050、0056交投火熱

台股昨（14）日上演大怒神行情，早盤創高後，市場賣壓出籠，終場收在26,793點，台股各類指數表現跌多漲少，僅航運、金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。