11檔發股息 161億活水來了

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

今（15）日是台股ETF股利發放高峰日，共11檔台股ETF發放161.72億元現金股利，預計2,972,100位投資人受益。

這11檔ETF包括：群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、復華台灣科技優息、凱基優選高股息30、野村臺灣新科技50、中信綠能及電動車、中信成長高股息、第一金工業30、凱基台灣AI50、野村趨勢動能高息。

群益投信ETF研究團隊表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進一張，一年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓持有張數越來越多。

台股後市應著重企業長期競爭優勢的重點，大盤融資金額已逐步回升至2,800億元水準，預期融資金額回到3,000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取穩健持股布局，台股後市不看淡，降息循環啟動，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，投資人可續抱台股高股息ETF。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，根據過去十年統計，外資在11月至隔年1月普遍呈現回補台股趨勢，年底資金回流效應明顯；加上Fed開始降息帶來的資金浪潮，更會推升資金流向非美貨幣速度。內資亦同步回溫：雖然投信、法人、散戶較缺乏明確方向性，但從歷年第4季中小型股表現來看，成交量與股價普遍回溫。第4季資金面明顯轉強，為台股行情推波助瀾。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

