十檔台股ETF逆勢收紅 高股息、高含「金」量商品 震盪中表現亮眼

台股昨（14）日早盤創高後引發獲利了結賣壓出籠、再加上美中貿易戰再度生變，台股紅翻黑，高低震盪743點，盤面上高股息及高含「金」量的ETF逆勢走揚，包含群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波、元大MSCI金融等都紛紛收紅。

觀察14日台股原型ETF表現，逆勢收紅的共計有十檔，包含永豐優息存股、國泰股利精選30、元大MSCI金融、凱基優選30、群益台灣精選高息、FT臺灣永續高息、凱基優選高股息30、富邦摩台、元大台灣高息低波、復華富時高息低波，單日市價漲幅介於0.07%至0.84%間，這些上漲的ETF類型集中在高股息以及高含「金」量的ETF中。

值得一提的是，上市金融類股昨日上漲0.65%或14.42點，類股指數收在2227.19，帶動追蹤MSCI台灣金融指數的元大MSCI金融（0055）收上30.94元，創下掛盤以來新高。

此外，主動安聯台灣高息成交量達4.52萬張，連續兩個交易日改寫成立以來新高，主要反應市場買盤想參與除息，該檔即將於20日進行掛牌以來首次除息0.21元，換算下單季配息殖利率有2.01%，也吸引資金目光。

針對金融股，國泰永續高股息經理人江宇騰表示，今年以來高股息ETF表現相對疲弱，主因在於金融股漲勢不如台積電、台達電等低息成長股，隨著聯準會重啟降息循環，信貸環境持續改善，企業和家庭在資金運用上開始轉守為攻，不過可觀察到，已有部分AI伺服器供應鏈漲勢暫歇，而美國金融監管轉趨寬鬆，扭轉金融海嘯以來的收緊趨勢，伴隨企業受惠AI持續擴張資本支出，金融股有望啟動落後補漲行情，宜趁10月股市逢回布局相關含「金」量高的高股息ETF。

展望台股後市，群益台灣精選高息經理人謝明志表示，高股息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，在投資配置中不可或缺的即是台股高股息ETF。

關稅事件已大致底定，然後續對於經濟與通膨的影響仍待觀察，故市場仍可能受到消息面的影響而波動，高股息ETF因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者在當前市場變化快速的環境下，可多加善用的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。