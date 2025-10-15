富邦兩檔主動式ETF 上市

為發展台灣成為亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF。富邦投信首次在台發行兩檔主動式ETF－主動富邦動態入息（00982D）、主動富邦複合收益（00983D），14日順利於證交所掛牌上市。

響應永續投資的被動式ETF「富邦淨零ESG50」（009809）亦於同日上市，為台灣ETF市場再添新動能，也象徵台灣不斷朝向亞洲資產管理中心的目標前進。

在昨天的掛牌典禮中，證交所董事長林修銘開場致詞表示，富邦投信深耕台灣ETF市場近20年，總資產管理規模已突破1兆元大關，在資產管理領域的專業與實力備受市場肯定。這次是證交所首度且同時迎接兩檔主動債ETF掛牌上市，這不僅是富邦投信在ETF產品創新上的一大步，也為台灣資本市場注入新的活力。

富邦投信董事長黃昭棠表示，這次掛牌的主動債ETF創下三個第一，包含主動債ETF首次於證交所掛牌上市、主動式ETF與被動式ETF首次同時掛牌，以及首次有投信同時發行兩檔主動債ETF。富邦投信致力於突顯台灣競爭力優勢及解決投資人痛點，將持續推出具市場前瞻性的ETF產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。