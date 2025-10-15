聽新聞
0:00 / 0:00
富邦兩檔主動式ETF 上市
為發展台灣成為亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF。富邦投信首次在台發行兩檔主動式ETF－主動富邦動態入息（00982D）、主動富邦複合收益（00983D），14日順利於證交所掛牌上市。
響應永續投資的被動式ETF「富邦淨零ESG50」（009809）亦於同日上市，為台灣ETF市場再添新動能，也象徵台灣不斷朝向亞洲資產管理中心的目標前進。
在昨天的掛牌典禮中，證交所董事長林修銘開場致詞表示，富邦投信深耕台灣ETF市場近20年，總資產管理規模已突破1兆元大關，在資產管理領域的專業與實力備受市場肯定。這次是證交所首度且同時迎接兩檔主動債ETF掛牌上市，這不僅是富邦投信在ETF產品創新上的一大步，也為台灣資本市場注入新的活力。
富邦投信董事長黃昭棠表示，這次掛牌的主動債ETF創下三個第一，包含主動債ETF首次於證交所掛牌上市、主動式ETF與被動式ETF首次同時掛牌，以及首次有投信同時發行兩檔主動債ETF。富邦投信致力於突顯台灣競爭力優勢及解決投資人痛點，將持續推出具市場前瞻性的ETF產品。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言