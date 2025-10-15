快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦兩檔主動式ETF 上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為發展台灣成為亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF。富邦投信首次在台發行兩檔主動式ETF－主動富邦動態入息（00982D）、主動富邦複合收益（00983D），14日順利於證交所掛牌上市。

響應永續投資的被動式ETF「富邦淨零ESG50」（009809）亦於同日上市，為台灣ETF市場再添新動能，也象徵台灣不斷朝向亞洲資產管理中心的目標前進。

在昨天的掛牌典禮中，證交所董事長林修銘開場致詞表示，富邦投信深耕台灣ETF市場近20年，總資產管理規模已突破1兆元大關，在資產管理領域的專業與實力備受市場肯定。這次是證交所首度且同時迎接兩檔主動債ETF掛牌上市，這不僅是富邦投信在ETF產品創新上的一大步，也為台灣資本市場注入新的活力。

富邦投信董事長黃昭棠表示，這次掛牌的主動債ETF創下三個第一，包含主動債ETF首次於證交所掛牌上市、主動式ETF與被動式ETF首次同時掛牌，以及首次有投信同時發行兩檔主動債ETF。富邦投信致力於突顯台灣競爭力優勢及解決投資人痛點，將持續推出具市場前瞻性的ETF產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 富邦投信 證交所

延伸閱讀

高球／總獎金再加碼至680萬元 富邦長春公開賽29日開打 

富邦兩檔主動式債券ETF掛牌

永續趨勢論壇 15日舉行

東超／古德溫43分、莫巴耶延長賽扮英雄 富邦勇士險勝宇都宮

相關新聞

富邦兩檔主動式ETF 上市

為發展台灣成為亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式...

十檔台股ETF逆勢收紅 高股息、高含「金」量商品 震盪中表現亮眼

台股昨（14）日早盤創高後引發獲利了結賣壓出籠、再加上美中貿易戰再度生變，台股紅翻黑，高低震盪743點，盤面上高股息及高...

11檔發股息 161億活水來了

今（15）日是台股ETF股利發放高峰日，共11檔台股ETF發放161.72億元現金股利，預計2,972,100位投資人受...

九檔債券ETF 日均量逾萬張

聯準會9月降息至今已近一個月，期間帶動債券市場多頭氣氛，統計自9月降息以來，債券ETF表現全數走揚，當中更有九檔產品人氣...

市值型ETF兼具三大特色 震盪行情下 法人資金布局焦點

根據統計，9月以來三大法人持續回補台股ETF部位，在短短28個交易日中，有十檔市值型ETF的買超天數超過23天，分析這些...

中美互徵港口費 持股長榮商品揚帆 00919、0050、0056交投火熱

台股昨（14）日上演大怒神行情，早盤創高後，市場賣壓出籠，終場收在26,793點，台股各類指數表現跌多漲少，僅航運、金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。