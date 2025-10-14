快訊

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

主動債ETF搶上市 富邦投信3檔主被動ETF同日掛牌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所林修銘董事長(右二)、證交所李愛玲總經理(右一)、富邦投信黃昭棠董事長(左二)、第一銀行信託處莊淑娟處長。圖／證交所提供
證交所林修銘董事長(右二)、證交所李愛玲總經理(右一)、富邦投信黃昭棠董事長(左二)、第一銀行信託處莊淑娟處長。圖／證交所提供

臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，發展台灣成為亞洲資產管理中心，並持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF。富邦投信首次在台發行兩檔主動式ETF－主動富邦動態入息（00982D）、主動富邦複合收益（00983D），14日順利於證交所掛牌上市。

響應永續投資的被動式ETF「富邦淨零ESG50」（009809）亦於同日上市，為台灣ETF市場再添新動能，也象徵台灣不斷朝向亞洲資產管理中心的目標前進。

為慶祝主動債ETF上市掛牌，證交所上午舉行盛大掛牌典禮。證交所林修銘董事長於開場致詞表示，富邦投信深耕台灣ETF市場近20年，總資產管理規模已突破新台幣一兆元大關，在資產管理領域的專業與實力備受市場肯定。本次是證交所首度且同時迎接兩檔主動債ETF掛牌上市，這不僅是富邦投信在ETF產品創新上的一大步，也為台灣資本市場注入新的活力，更為投資人帶來全新的投資選擇。

富邦投信黃昭棠董事長表示，這次上市掛牌的主動債ETF創下三個第一，包含主動債ETF首次於證交所掛牌上市、主動式ETF與被動式ETF首次同時掛牌，以及首次有投信同時發行兩檔主動債ETF。富邦投信致力於突顯台灣競爭力優勢及解決投資人痛點，將持續推出具市場前瞻性的ETF產品，以滿足投資人需求。

隨著新型態ETF產品蓬勃發展，展現台灣資本市場的商品多元創新和豐沛的活力，更顯示台灣穩健邁向亞洲資產管理中心的政策目標。證交所未來也將持續扮演關鍵角色，與資產管理業者緊密合作，並秉持投資人保護的核心使命，打造台灣成為具競爭力、國際化且富有臺灣特色的亞洲資產管理中心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 富邦投信 證交所

延伸閱讀

財富管理論壇11月5日登場 彭金隆：推台灣特色資管中心

永續趨勢論壇 15日舉行

證交所推資訊精準推播

台股漲到何時？凱基投信董座：還有五到十年好光景

相關新聞

航運股全面上漲！00961靠高航運比重與穩配息強勢突圍…近月漲幅3.06％

台股今日（14日）上演劇烈震盪，盤中雖一度衝上27507.16點的歷史新高，但隨後賣壓湧現，終場收跌130.27點，收在26793.15點，爆出6831.69億元巨量。在電子股普遍翻黑之際，航運類股因

追價差、穩波動、搭巨頭！00980T平衡配置…打造「劍與盾」的美股投資法

在市場震盪劇烈的2025年，投資人最怕的不是漲跌，而是錯過機會。美股在AI浪潮與政策干擾之間起伏不定，如何在波動中掌握上行空間、又能兼顧防守，成為新一代ETF的核心課題。近期推出的平衡凱基美國TOP（

主動債ETF搶上市 富邦投信3檔主被動ETF同日掛牌

臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，發展台灣成為亞洲資產管理中心，並持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式...

美中貿易戰詭譎！台股賣壓出籠開高走低 這幾檔高股息ETF逆勢走強

美中貿易戰情況詭譎，台股14日開盤雖一度大漲逾500點，惟盤中賣壓大舉出籠，終場翻黑收跌130點，成交量放大到7,090...

市場大洗三溫暖！光輝10月變震盪10月 平衡型商品抗震

上周五川普發文，拖累美股四大指數大跌，也讓從國慶連假回歸的台股跟著軟腳；時隔一日，川普釋出善意，再次激勵美股大漲上演慶祝...

市值型ETF選股掀關注 「這檔」剔除虧損股成長逾九成

台股近期表現強勢，上市櫃公司截至10月13日已逾1,900家公布營收成績單，雖不乏創高亮點，但整體表現仍見參差。國泰投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。