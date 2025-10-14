美中貿易戰詭譎！台股賣壓出籠開高走低 這幾檔高股息ETF逆勢走強

美中貿易戰情況詭譎，台股14日開盤雖一度大漲逾500點，惟盤中賣壓大舉出籠，終場翻黑收跌130點，成交量放大到7,090億元，許多個股開高走低，ETF也多數下跌，但仍有部分高股息ETF逆勢收紅，且又以聚焦海外的高股息ETF漲幅較多，如中信中國高股息（00882）、中信亞太高股息（00964）都有接近2%漲幅。

中國信託投信表示，近期台股在連日大漲後，呈現漲多回吐的修正格局。即便市場氣氛一度樂觀，但高檔獲利了結的賣壓仍不容小覷。回顧國際情勢，上周美中貿易爭端一度引發美股大幅修正，但隨後在雙方釋出緩和訊號後，周一美股上演強勢反彈。可惜這股樂觀氛圍只讓14日的台股打了半場好球，尾盤龐大賣壓出籠，台積電（2330）雖然力守紅盤，但許多個股都由紅翻黑。

不過，中國信託投信表示，放眼當前盤面，AI產業的能見度依然冠絕群雄。受惠於GB300等新品開始出貨，相關供應鏈的9月營收普遍優於預期，訂單能見度更一路延伸至明年。但台股在評價偏高的情況下，股價波動在所難免，投資操作應更具彈性，近期盤勢修正反提供具吸引力的切入點，是投資人逢低布局的良機。此外，「護國神山」台積電法說會在即，其亮眼的9月營收已為第3季財報與未來展望帶來樂觀預期，預料將持續扮演穩定台股的關鍵力量。

觀察今日高股息ETF表現，受大盤下跌拖累，多數高股息ETF也由紅翻黑，不過仍有部分高股息ETF逆勢走強，主要來自選股邏輯的差異，今日包含航運、金融類股都逆勢走強，尤其航運類股表現更為強勢，也使得成分股以上述產業為主的高股息ETF走勢相對強勁。此外，聚焦海外的高股息ETF也因成分股多屬於傳產、金融類股，並非今日殺盤重心的電子類股，表現也相對強勢。今日漲幅前十名的高股息ETF中，就有四檔是海外高股息ETF，顯示其能發揮分散布局、降低風險的效果。

中信全球高股息ETF（00963）經理人陳雯卿建議投資人，在高股息ETF的資產配置上，可採「核心衛星」的概念，根據自身風險承受度和對現金流需求調整比例。對絕大多數追求穩定、並期望兼顧分散性與收益的投資人，可從台股60%、海外40%開始配置，因投資人對台股產業掌握度較高，配息來源也相對熟悉。至於海外高股息ETF則可提供跨國別、跨產業的穩定現金流，同時享有境外所得的稅務優勢，更適合高資產或追求節稅效益的投資人。

陳雯卿表示，海外高股息ETF在資產配置上扮演了關鍵的「低相關性」角色，可適度分散投資區域、產業與匯率風險。台灣高股息ETF與台股大盤高度連動，海外高股息ETF則將息收來源分散至美國、歐洲、日本等多元成熟市場。當單一市場或產業因特定事件或景氣循環面臨壓力時，多元化的海外高股息資產配置更可有效對沖，降低整體組合的淨值波動。

此外，台灣高股息ETF的產業權重往往高度集中於電子、半導體相關供應鏈。00963刻意排除台灣，並將權重分散至如穩健的工業、金融、公用事業等傳統高股息產業。這種配置能夠與台股高股息ETF形成完美的產業互補，避免資金過度集中在單一科技主題，從而更有效降低組合的整體波動。透過這種「全球配息」與台股成長的結合，投資人能在追求高配息收益的同時，建立一個更具韌性的投資組合。

而根據中國信託投信官網，本月包含00963、00964，以及中信日經高股息（00956）三檔高股息ETF都將迎來除息，其中00956擬配息0.16元、00963擬配息0.059元、00964擬配息0.065元，換算年化配息率皆在6%以上，其中00964年化配息率更上看7%。進一步觀察這三檔高股息ETF自4月對等關稅低點以來，近半年報酬率也來到10%至18%，在高股息ETF中表現也相對較佳，顯示分散布局對尋求穩健收益投資人的重要性。 14日高股息ETF漲幅排行前十名。經濟日報製表

