市場大洗三溫暖！光輝10月變震盪10月 平衡型商品抗震

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
觀察近來盤面上以布局海外市場為主的ETF，包括區域型、主題型等打敗大盤，其中股債平衡型的ETF也發揮了抗震的效果。ETF示意圖／AI生成
上周五川普發文，拖累美股四大指數大跌，也讓從國慶連假回歸的台股跟著軟腳；時隔一日，川普釋出善意，再次激勵美股大漲上演慶祝行情。美中兩國關稅政策劇情急轉直下，讓市場大洗三溫暖。觀察近來盤面上以布局海外市場為主的ETF，包括區域型、主題型等打敗大盤，其中股債平衡型的ETF也發揮了抗震的效果。

根據基金公司官網顯示，平衡凱基美國TOP（00980T）投資組合中有三成美國公債，預期可以提升抗波動的能力；另外有七成股票部位布局在美國那斯達克指數前10大企業，市場高人氣的美股七雄全數入列，包括輝達（NVIDIA）近15%，微軟近13%，蘋果12%，亞馬遜7%，臉書母公司5%，谷歌近5%，特斯拉4%，美股七巨頭的持股總計就達六成。

大解放日後美股表現強勢，評價來到偏高水位，美中關稅戰2.0只是給了投資人一個獲利了結的理由，一個市場回檔修正的時機，不過預期接下來的10月，市場震盪欲小不易。平衡凱基美國TOP 研究團隊表示，本周開始美股超級財報周即將起跑，許多重量級個股都將陸續公布第3季財報，在AI趨勢持續擴張驅動、Fed降息推波助瀾下，大型科技股第3季獲利成績單備受市場期待。

只是美中貿易持續角力，10月31日開始為期兩天的APEC會議也將成市場觀察指標，財報密集公布加上APEC會議登場，預計將為接下來數周的市場增添變數與動盪，投資組合兼顧美國公債與美國大型科技股布局的平衡型ETF，不失為穩中求進的投資選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

