市值型ETF選股掀關注 「這檔」剔除虧損股成長逾九成

台股近期表現強勢，上市櫃公司截至10月13日已逾1,900家公布營收成績單，雖不乏創高亮點，但整體表現仍見參差。國泰投信指出，隨著市值型ETF規模正式突破1兆元，顯示投資人對大型企業的信心與偏好不減，然而是否應純粹依市值排行進行成分股篩選，成為市場熱議焦點，國泰台灣領袖50（00922）採用剔除虧損企業的篩選機制，近四季EPS為負的企業將不納入成分股，確保成分股具備良好體質，並納入低碳轉型分數，跟上未來趨勢，目前價格約25元，每張約2萬多，親民門檻適合小資族作為核心理財配置。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，傳統市值型ETF多以市值排序作為唯一選股依據，未充分考量企業獲利與轉型能力，恐導致成分股品質參差不齊。00922所追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數，首要條件即剔除近四季EPS小於零的企業，並納入低碳轉型分數，反映企業在減碳上的具體作為。隨著全球碳費、碳稅制度陸續上路，企業若未積極調整營運模式，恐面臨高額成本壓力，影響長期競爭力。00922追蹤指數在此基礎上再依市值排序，篩選出台灣最具代表性的50檔龍頭企業。舉例來說，雖康霈*（6919）市值已躋身台股第39名，但若獲利能力未見好轉，將不會被納入成分股；先前亦因同樣標準剔除台塑四寶，展現00922選股邏輯不僅重市值，更重企業體質與未來潛力，搶先布局長線商機。

蘇鼎宇進一步說明，企業有獲利，配息才更具可持續性。00922的選股邏輯不僅提升成分股品質，也讓配息表現備受期待。自2023年成立以來，00922已配息四次，分別為2023年0.57元、2024年0.38元與1.00元，以及2025年上半年的0.63元。最新一次配息資訊已於9月30日公告，公告後成交量顯著成長，顯示市場高度關注。提醒投資人，若欲參與這次配息，最後申購日為10月17日，除息日為10月20日。

從分散風險角度觀察，蘇鼎宇則強調，00922為台灣首檔放寬單一成分股比重上限、對標大盤權重的市值型ETF，與大盤相關係數高達0.99，緊貼市場脈動。截至9月30日，台積電（2330）占大盤比重約40.86%，00922亦持有超過4成台積電，並涵蓋鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、富邦金（2881）、中信金（2891）等「護國群山」，展現台灣產業實力。00922憑藉獨到的成分股篩選邏輯與親民價格，不僅流動性佳，更成為新一代市值型ETF中規模最大者，今年以來成長幅度逾9成，朝400億大關邁進，受益人數逾14萬，兼具成長性與話題性，吸引長期投資人青睞。

根據投信投顧公會最新資料，00922近半年報酬率達28.41%，近一年報酬率為22.86%，近兩年報酬率更達75.2%，表現亮眼。在整體台股市值型ETF規模破兆且持續創下新高的浪潮中，00922的追蹤指數以「剔除虧損、納入低碳轉型分數」的雙重篩選邏輯，成功打造出兼具獲利與低碳轉型的龍頭企業組合，成為市值型ETF中的新典範。對於希望參與台股成長的小資族與長期投資人而言，00922不僅是理財核心配置的好選擇，更是掌握趨勢、乘勢而行的投資利器。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。