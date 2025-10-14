追價差、穩波動、搭巨頭！00980T平衡配置…打造「劍與盾」的美股投資法

在市場震盪劇烈的2025年，投資人最怕的不是漲跌，而是錯過機會。美股在AI浪潮與政策干擾之間起伏不定，如何在波動中掌握上行空間、又能兼顧防守，成為新一代ETF的核心課題。近期推出的平衡凱基美國TOP（00980T），正是鎖定這個投資需求而誕生的產品。

00980T的設計邏輯，是在「波動低時敢重壓，漲跌之間自動再平衡」。採「股七債三」配置：七成股票鎖定美國市值前十大企業（NVIDIA、Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Alphabet、Tesla、Broadcom、Netflix、Costco），三成配置美國中天期公債，讓整體組合既能攻也能守。股票端用市值加權，債券端則平滑波動，在每月最後一個交易日會自動再平衡：當股票漲多時賣出鎖利，跌深時反向買回。這意味著在市場回檔時，00980T會「越跌越買」，反而能趁勢加碼；而在多頭時期，市值加權結構又能擴大上行報酬。

從市場比較來看，00980T與統一FANG+（00757）、富邦NASDAQ（00662）同樣聚焦美股科技題材，但策略差異明顯。00757採「等權配置」，每檔約9%～10%權重，能分散風險、但在多頭行情中漲幅有限；00662納入百檔成分股，雖具分散效果，卻容易受中小型股輪動拖累，當大型科技巨頭領漲時報酬被稀釋。相較之下，00980T僅聚焦前十大巨頭並採市值加權，在多頭環境中漲勢更集中，同時透過債券緩衝波動，兼具攻守彈性。

若放眼整體結構，00980T其實可視為「美股版的市值型ETF」，對標台灣的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）或國泰台灣領袖50（00922），不同的是台股單日漲跌幅有10%上限，而美股沒有漲幅天花板，意味著00980T在美股多頭時的上行空間更具潛力。以其追蹤的「美國TOP股債平衡指數」回測結果來看，年化波動度約16%，低於NASDAQ的19%，報酬風險比高達1.16，展現穩定中具爆發力的特質。

在全球政策干擾與市場輪動加劇的背景下，00980T兼具AI題材的成長力與債券緩衝的防禦力，適合希望參與美股多頭、又不想被波動嚇退的長期投資人。它不是只追求配息的防守型產品，而是一款能「攻守切換」的平衡工具；多頭時追價差、空頭時穩波動，用紀律化的再平衡機制幫投資人抓住波動的節奏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。