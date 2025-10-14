航運股全面上漲！00961靠高航運比重與穩配息強勢突圍…近月漲幅3.06％
台股今日（14日）上演劇烈震盪，盤中雖一度衝上27507.16點的歷史新高，但隨後賣壓湧現，終場收跌130.27點，收在26793.15點，爆出6831.69億元巨量。在電子股普遍翻黑之際，航運類股因美中貿易戰火延燒而逆勢大漲近5%，成為盤面焦點。盤點航運股權重最高的台股ETF及績效表現，永豐優息存股（00907）以13.75%權重居冠，而FT臺灣永續高息（00961）則以突出的績效表現備受矚目。
美中貿易戰線正式從陸地延伸至海洋，美國貿易代表署今日（14日）起對中國製船舶開徵港口費，中國交通運輸部也同步對美國船隻收取特別港務費作為反制，這場「港口費報復戰」點燃市場對於運價上漲的預期心理，激勵貨櫃三雄萬海、陽明及相關航運股全面攻漲，為航運產業注入強勁動能，也讓相關ETF的投資價值浮現。
根據CMoney截至今日的資料，在台股ETF中，航運股權重最高的前三名分別為永豐優息存股（00907）的13.75%、FT臺灣永續高息（00961）的12.32%，以及元大台灣價值高息（00940）的10.78%。
儘管00907權重最高，但近一個月漲幅為2.16%；相較之下，權重居次的00961近一個月漲幅達3.06%，在權重前三高的ETF中績效最為亮眼，該檔ETF採每月配息，在當前航運景氣回升的趨勢下，穩定的現金流機制更添吸引力。
值得注意的是，部分航運權重較低的ETF反而繳出更強勁的績效。例如，中信臺灣智慧50（00912）航運權重僅6.23%，但近月漲幅高達4.61%；保德信市值動能50（00980）權重4.37%，近月漲幅也來到3.68%，反映出不同選股策略在航運行情中的差異化表現。
市場分析指出，美中貿易爭端擴及海運領域，預期將對全球運價形成支撐，為台灣航運業帶來利多。在此趨勢下，具備高航運股權重的ETF產品，特別是績效突出且配息穩定的標的，有望持續受惠，投資人可密切關注相關ETF的後續表現與題材發酵，以掌握此波航運多頭行情。
台股ETF持股貨櫃三雄權重
|代號
|股票名稱
|貨櫃三雄權重(%)
|收盤價(元)
|近1個月漲幅(%)
|00907
|永豐優息存股
|13.75
|15.62
|2.16
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.32
|9.42
|3.06
|00940
|元大台灣價值高息
|10.78
|9.36
|-0.11
|00919
|群益台灣精選高息
|9.78
|21.25
|-1.21
|00934
|中信成長高股息
|9.11
|19.95
|-0.4
|00939
|統一台灣高息動能
|7.54
|14.05
|0.93
|00964
|中信亞太高股息
|7.08
|10.85
|-0.18
|00912
|中信臺灣智慧50
|6.23
|20.66
|4.61
|00918
|大華優利高填息30
|6.09
|22.16
|-2.55
|00944
|野村趨勢動能高息
|4.69
|14.08
|-1.88
|009803
|保德信市值動能50
|4.37
|12.13
|3.68
資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.14
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言