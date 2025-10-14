航運股全面上漲！00961靠高航運比重與穩配息強勢突圍…近月漲幅3.06％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中創高卻爆量翻黑，航運股逆勢上漲！美中貿易延伸至海運，激勵運價預期升溫。00961航運持股達12.32%、近月漲幅3.06%。美聯社資料照
台股盤中創高卻爆量翻黑，航運股逆勢上漲！美中貿易延伸至海運，激勵運價預期升溫。00961航運持股達12.32%、近月漲幅3.06%。美聯社資料照

台股今日（14日）上演劇烈震盪，盤中雖一度衝上27507.16點的歷史新高，但隨後賣壓湧現，終場收跌130.27點，收在26793.15點，爆出6831.69億元巨量。在電子股普遍翻黑之際，航運類股因美中貿易戰火延燒而逆勢大漲近5%，成為盤面焦點。盤點航運股權重最高的台股ETF及績效表現，永豐優息存股（00907）以13.75%權重居冠，而FT臺灣永續高息（00961）則以突出的績效表現備受矚目。

美中貿易戰線正式從陸地延伸至海洋，美國貿易代表署今日（14日）起對中國製船舶開徵港口費，中國交通運輸部也同步對美國船隻收取特別港務費作為反制，這場「港口費報復戰」點燃市場對於運價上漲的預期心理，激勵貨櫃三雄萬海、陽明及相關航運股全面攻漲，為航運產業注入強勁動能，也讓相關ETF的投資價值浮現。

根據CMoney截至今日的資料，在台股ETF中，航運股權重最高的前三名分別為永豐優息存股（00907）的13.75%、FT臺灣永續高息（00961）的12.32%，以及元大台灣價值高息（00940）的10.78%。

儘管00907權重最高，但近一個月漲幅為2.16%；相較之下，權重居次的00961近一個月漲幅達3.06%，在權重前三高的ETF中績效最為亮眼，該檔ETF採每月配息，在當前航運景氣回升的趨勢下，穩定的現金流機制更添吸引力。

值得注意的是，部分航運權重較低的ETF反而繳出更強勁的績效。例如，中信臺灣智慧50（00912）航運權重僅6.23%，但近月漲幅高達4.61%；保德信市值動能50（00980）權重4.37%，近月漲幅也來到3.68%，反映出不同選股策略在航運行情中的差異化表現。

市場分析指出，美中貿易爭端擴及海運領域，預期將對全球運價形成支撐，為台灣航運業帶來利多。在此趨勢下，具備高航運股權重的ETF產品，特別是績效突出且配息穩定的標的，有望持續受惠，投資人可密切關注相關ETF的後續表現與題材發酵，以掌握此波航運多頭行情。

台股ETF持股貨櫃三雄權重

代號股票名稱貨櫃三雄權重(%)收盤價(元)近1個月漲幅(%)
00907永豐優息存股13.7515.622.16
00961FT臺灣永續高息12.329.423.06
00940元大台灣價值高息10.789.36-0.11
00919群益台灣精選高息9.7821.25-1.21
00934中信成長高股息9.1119.95-0.4
00939統一台灣高息動能7.5414.050.93
00964中信亞太高股息7.0810.85-0.18
00912中信臺灣智慧506.2320.664.61
00918大華優利高填息306.0922.16-2.55
00944野村趨勢動能高息4.6914.08-1.88
009803保德信市值動能504.3712.133.68

資料來源：CMoney　資料日期：2025.10.14

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 月配息 ETF 貨櫃 航運股

