00663L放大2倍報酬？漲1％變2％、跌也加倍…經理人回覆三大問題：不建議長期存股族

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00663L屬槓桿ETF，報酬放大也放大風險，適合短線操作者靈活運用。中央社

在股市裡，你也常聽人說「正2」嗎？

到底它是什麼？為什麼有人說能加速獲利，也有人提醒風險極高？

《大樹下學投資》中，主持人小余兒邀請到國泰投信基金經理人蘇鼎宇（小宇哥），以 00663L 國泰臺灣加權正2 為例，帶大家從零開始認識槓桿ETF的原理與風險。

正2是什麼？

小余兒率先拋出大家最想問的問題：「到底什麼是正2？」

蘇鼎宇解釋，所謂「正2」是單日正向兩倍報酬的槓桿型ETF，代碼末尾的「L」代表 Leverage（槓桿）。

以00663L為例，它追蹤台灣加權指數的單日兩倍漲跌幅。

舉例來說，若當日大盤上漲1%，00663L理論上會上漲2%；反之下跌1%，則會下跌2%。

不過實際報酬仍會受到市場波動、基金操作及折溢價影響，長期報酬不一定完全等於兩倍，但會相當接近。

報酬放大、風險也放大

聽到漲跌都翻倍，小余兒忍不住問：「那不是風險也更高？」

蘇鼎宇坦言，沒錯。因為槓桿操作，波動自然比大盤更劇烈。行情好時報酬亮眼，但若市場急跌，跌幅也會更深。

他進一步舉例：

假設投資100元，大盤先跌10%再漲10%，原型指數剩下99元；但槓桿ETF因為兩倍變化，只會剩下96元。

這就是「負利效果」當市場橫盤或震盪，淨值會被時間拖累。

00663L的三大優勢

1.放大多頭報酬

在上漲行情中，00663L表現通常優於大盤。

2.投資門檻更親民

2025年完成ETF分割後，每張價格回到3萬多元，流動性提升、進出更靈活。

2.槓桿效益明顯

投資人可用較少資金放大報酬，例如投入一半本金，也有機會獲得與原型指數接近的收益。

不適合長期投資的原因

蘇鼎宇提醒，小余兒也特別幫觀眾確認：「是不是不太適合長期抱？」

經理人點頭表示，槓桿ETF會因「負利效果」與每日重置期貨部位而產生成本損耗，拉長時間反而可能吃掉報酬。

因此這類ETF比較適合短線操作或波段布局，不建議長期存股族使用

誰適合投資00663L？

節目最後，蘇鼎宇總結三類較適合的投資人：

1.熟悉技術分析、能掌握短線節奏的操作者。

2.想使用槓桿、但不熟悉期貨操作的人。

3.希望以少量資金放大市場報酬的投資人。

不過他也強調：「槓桿ETF是高波動商品，務必設定停損與停利點。」

小余兒在節目最後提醒觀眾，00663L能讓投資人參與市場上漲機會，但也要認清風險；如蘇鼎宇所說「00663L適合短線、懂節奏的人，關鍵在於紀律與風控。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

