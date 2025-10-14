首檔證交所掛牌 富邦00982D、00983D主動債ETF搶第一

富邦投信發行的00982D、00983D於本月14日在證交所掛牌上市，是首檔於證交所掛牌的主動債ETF，證交所特別為兩檔ETF舉辦掛牌典禮儀式，證交所董事長林修銘，富邦投信董事長黃昭棠共同出席。

富邦投信指出，00982D主動富邦動態入息100%布局投資等級債，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會之投資人，00983D主動富邦複合收益彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會之投資人。

根據晨星（Morningstar）最新研究指出，相較於股票市場，債券市場因結構性特質與指數化限制，使得主動型基金經理人更有機會發揮專業優勢。

富邦投信董事長黃昭棠指出，00982D最大特色在於靈活運用「雙率避險」策略，兩檔ETF透過動態調整利率與信用曝險，有效降低波動風險。同時，經理人亦可依市場變化調整利率與信用部位，並靈活運用多元資產與工具，積極尋找具潛力的聰明債，以創造超額報酬（Alpha）機會。

富邦投信固定收益投資部主管薛博升表示，降息使債市普遍受惠，若進一步觀察1984年、1989年、1995年及1998年四個經濟並未衰退的降息情境，統計降息後一年可見投資等級企業債券的表現平均為10.2%，優於政府公債的9.2%。而信用評級較低的非投資級債因為對經濟放緩的敏感度較高，因此過往好壞參雜，平均四個期間的報酬與勝率便稍稍低於投資級債及公債類資產。

00982D、00983D為月配息機制，預計首次除息日將於2026年1月。

富邦投信同步推出首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF—009809富邦淨零ESG50同步於14日掛牌，基金追蹤指數以S&P臺灣中大型股指數為母指數，在ESG、淨零、產業多元及股利率四大面向優化，保有市值型優勢外，更以淨零為主軸優化，以因應即將來襲的轉型風險。

