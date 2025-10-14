00981T「債七股三」雙引擎月配息布局…債息7.2%打底！勝過00713、00878、00919與0056

美股期貨在亞洲周一（13日）清晨出現強彈，主因美國總統川普釋出願意與中國達成協議的訊號，暫時化解上周五因「加徵100%關稅」引爆的市場恐慌。標普500期指漲近1%，那斯達克期指勁揚1.3%，國際油價與加密貨幣同步走強。川普在社群平台發文表示「一切都會沒事的」，並在空軍一號上再度強調「我們和中國會沒問題的」，市場情緒因此急轉直上。

在這波消息刺激下，台股早盤雖震盪，但整體ETF族群收盤跌幅明顯收斂。13日收盤數據顯示，00981T小跌0.29%，相對高股息ETF如00713、00878、00919與0056分別下挫0.58%、0.98%、1.12%、1.28%，抗震表現明顯突出。分析人士指出，這正反映了平衡型ETF在動盪市況下的防守價值。

以「債7股3」為核心架構的平衡凱基雙核收息（00981T），配置約七成長天期BBB級美元公司債（平均票息約7.2%），搭配三成台灣大型權值股，形成「債息打底、股息加成」的雙引擎。基金每月自動再平衡，當股市大漲導致比例偏離時，會主動賣出部分股票、加碼債券，幫投資人維持穩定結構，也在波動中鎖定息收機會。

目前市場高股息ETF多因台股位處高檔、股利下修而出現配息不穩，00981T則以債券息為主要收益來源，能提供相對可預期的現金流。且債息屬於海外所得，不會納入綜合所得稅或補充保費，對想兼顧息收與稅務效率的投資人更具吸引力。

股票部位則鎖定台灣市值前25大企業，包括半導體、金融、航運與電子產業領頭公司，補足成長潛力。這樣的結構讓00981T在降息與震盪並存的環境中，仍可兼顧收息穩定與資本彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。