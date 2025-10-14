快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

00981T「債七股三」雙引擎月配息布局…債息7.2%打底！勝過00713、00878、00919與0056

聯合新聞網／ 綜合報導
川普放軟口風、美股期貨大漲，台股ETF震盪收斂。平衡型ETF00981T以「債7股3」結構穩收息抗震，平均債息約7.2%，成市場避風港新焦點。記者曾原信／攝影
川普放軟口風、美股期貨大漲，台股ETF震盪收斂。平衡型ETF00981T以「債7股3」結構穩收息抗震，平均債息約7.2%，成市場避風港新焦點。記者曾原信／攝影

美股期貨在亞洲周一（13日）清晨出現強彈，主因美國總統川普釋出願意與中國達成協議的訊號，暫時化解上周五因「加徵100%關稅」引爆的市場恐慌。標普500期指漲近1%，那斯達克期指勁揚1.3%，國際油價與加密貨幣同步走強。川普在社群平台發文表示「一切都會沒事的」，並在空軍一號上再度強調「我們和中國會沒問題的」，市場情緒因此急轉直上。

在這波消息刺激下，台股早盤雖震盪，但整體ETF族群收盤跌幅明顯收斂。13日收盤數據顯示，00981T小跌0.29%，相對高股息ETF如00713、00878、00919與0056分別下挫0.58%、0.98%、1.12%、1.28%，抗震表現明顯突出。分析人士指出，這正反映了平衡型ETF在動盪市況下的防守價值。

以「債7股3」為核心架構的平衡凱基雙核收息（00981T），配置約七成長天期BBB級美元公司債（平均票息約7.2%），搭配三成台灣大型權值股，形成「債息打底、股息加成」的雙引擎。基金每月自動再平衡，當股市大漲導致比例偏離時，會主動賣出部分股票、加碼債券，幫投資人維持穩定結構，也在波動中鎖定息收機會。

目前市場高股息ETF多因台股位處高檔、股利下修而出現配息不穩，00981T則以債券息為主要收益來源，能提供相對可預期的現金流。且債息屬於海外所得，不會納入綜合所得稅或補充保費，對想兼顧息收與稅務效率的投資人更具吸引力。

股票部位則鎖定台灣市值前25大企業，包括半導體、金融、航運與電子產業領頭公司，補足成長潛力。這樣的結構讓00981T在降息與震盪並存的環境中，仍可兼顧收息穩定與資本彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981T平衡凱基雙核收息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息

相關新聞

00981T「債七股三」雙引擎月配息布局…債息7.2%打底！勝過00713、00878、00919與0056

美股期貨在亞洲周一（13日）清晨出現強彈，主因美國總統川普釋出願意與中國達成協議的訊號，暫時化解上周五因「加徵100%關稅」引爆的市場恐慌。標普500期指漲近1%，那斯達克期指勁揚1.3%，國際油價與

全球市值前十大公司近三年排名變化大 這ETF要挖掘兩大特性

AI浪潮進階到戰略整合新紀元，統一投信第二檔主動式ETF將視野轉向全球，推出統一全球創新主動式ETF（00988A），篩...

0056「零成本存股」是迷思！懶錢包：年化報酬8.17％長期持有資產確實能增值

懶錢包在影音節目中，針對台灣最具代表性的高股息ETF；元大高股息（0056）進行年度更新分析。她指出，雖然0056歷經近18年仍是高股息ETF的人氣王，但在市場競爭激烈、配息潮起潮落的背景下，投資人應

債券ETF受益人寫今年新低 6檔逆勢創高 人氣王是「這一檔」

根據集保中心公布的10月9日最新債券ETF受益人統計資料顯示，105檔債券ETF整體受益人上週減少6037人，連續3周減...

00919、00713、00929齊發股息！存股哥本月領息4.5萬曝操作心法

10/15什麼日？00919、00713股息發放日，加上00929我本月股息共領$45,000，股息現金流對我這個退休族來說可是相當重要的資金來源呢，沒意外的話還是會將股息持續再投入持續拉高現金流。

美中爭端引爆避險潮…VIX恐慌指數飆漲31％ 法人推00986B避險新策略

中共二十大四中全會在即，中美貿易休戰安排屆期再談判，全球金融市場再度面臨不確定性考驗。富蘭克林華美FT金融債10+ ETF（00986B）基金經理人洪慧珊表示，當前市場仍有諸多變數，投資人應把握穩健現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。