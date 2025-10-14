富邦投信三檔 ETF 10月14日同步掛牌 主動債券與ESG淨零一次到位

ETF再添新勢力，由富邦投信發行的00982D、00983D、009809於14日同步在臺灣證券交易所正式掛牌上市，00982D、00983D是市場首檔於證交所掛牌的主動債ETF，證交所特別為兩檔ETF舉辦掛牌典禮儀式，共同見證資本市場開啟新篇章，也展現富邦投信將持續推出具市場前瞻性與差異化的ETF產品，迎戰多變市場環境。

富邦投信董事長黃昭棠指出，富邦投信首檔主動式ETF 00982D、00983D，其中00982D最大特色在於靈活運用「雙率避險」策略，兩檔ETF透過動態調整利率與信用曝險，有效降低波動風險。同時，經理人亦可依市場變化調整利率與信用部位，打破天期及券種的限制，還能配置在不同幣別，並靈活運用多元資產與工具，積極尋找具潛力的聰明債，以創造超額報酬（Alpha）機會。

富邦投信指出，主動富邦動態入息（00982D）100%布局投資等級債，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會之投資人，主動富邦複合收益（00983D）彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會之投資人。

根據晨星（Morningstar）最新研究指出，相較於股票市場，債券市場因結構性特質與指數化限制，使得主動型基金經理人更有機會發揮專業優勢。

隨著全球進入降息循環，投資級債券具備利息收益與價格走升雙重優勢，成為穩健資金配置的首選。富邦投信建議，對於追求收益的投資人而言，正是透過主動式債券ETF進場布局的良機。

在永續投資方面，富邦投信同步推出台灣首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF—富邦淨零ESG50（009809）同步於14日掛牌，009809 ETF經理人紀元豪表示，相較坊間ESG相關基金，009809更能保有一般市值型特性，基金追蹤指數以S&P臺灣中大型股指數為母指數，在ESG、淨零、產業多元及股利率四大面向優化，保有市值型優勢外，更以淨零為主軸優化，以因應即將來襲的轉型風險。過去一年台股主因台積電帶動市值型ETF表現，長線若遇不確定性較高之波動行情，本指數關注長期之淨零特色可望展現。 證交所董事長林修銘（右二）、富邦投信董事長黃昭棠（左二）、證交所總經理李愛玲（右一）、第一銀行信託處處長莊淑娟（左一）共同出席富邦主動債ETF掛牌儀式。富邦投信／提供

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。