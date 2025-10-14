全球市值前十大公司近三年排名變化大 這ETF要挖掘兩大特性

AI浪潮進階到戰略整合新紀元，統一投信第二檔主動式ETF將視野轉向全球，推出統一全球創新主動式ETF（00988A），篩選全世界具有創新能量與規模優勢的強勢企業，挖掘「霸主更霸、新星更亮」的未來性。統一00988A將於10月15至17日募集繳款，保管銀行為元大銀行，募集期間，透過統一投信線上申購，可享零手續費優惠，IPO發行價每股10元，一張僅需1萬元，即可參與下一波創新產業長線發展的驅動力。

這波AI熱潮崛起，由2022年底ChatGPT橫空出世引爆，2023年被視為AI元年，AI革命開始橫掃全球，不僅改變科技產業格局，更重塑全球市值排名。根據彭博資訊，輝達（NVIDIA）2022年12月31日的全球市值3,595億美元排名第17名；台積電（2330）市值3,784億美元位居第15名。

然而短短兩年多，AI從「算力基建」邁向「技術應用」，AI產業的獲利動能全速推進，進一步改寫全球資本市場的勢力版圖。輝達挾AI晶片王的優勢飛速成長，2025年9月30日市值已突破4兆美元，排名全球第一，不僅成為AI產業的心臟，也標誌著新一代科技霸權的誕生；台積電市值成長至1.1兆美元、名列全球第10名，躍升為全球AI心臟的供血動脈。

統一投信指出，AI發展迎向應用落地的關鍵階段，未來不僅是科技硬體的戰場，更是技術應用的全面競爭，全球的市值版圖預期將不斷改寫。隨著AI加速發展，現在的一方霸主，未來有機會成為更霸、更強、更難取代的世界霸主，現在的新星，也有潛力竄升為新興霸主。統一00988A將聚焦全球市值型創新強者，挖掘下一個輝達與台積電。也就是說，投資統一00988A，不僅是參與創新投資浪潮，更有機會參與未來產業霸主的誕生歷程。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。