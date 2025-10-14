快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

全球市值前十大公司近三年排名變化大 這ETF要挖掘兩大特性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球市值前十大公司近三年排名變化(資料來源：彭博)
全球市值前十大公司近三年排名變化(資料來源：彭博)

AI浪潮進階到戰略整合新紀元，統一投信第二檔主動式ETF將視野轉向全球，推出統一全球創新主動式ETF（00988A），篩選全世界具有創新能量與規模優勢的強勢企業，挖掘「霸主更霸、新星更亮」的未來性。統一00988A將於10月15至17日募集繳款，保管銀行為元大銀行，募集期間，透過統一投信線上申購，可享零手續費優惠，IPO發行價每股10元，一張僅需1萬元，即可參與下一波創新產業長線發展的驅動力。

這波AI熱潮崛起，由2022年底ChatGPT橫空出世引爆，2023年被視為AI元年，AI革命開始橫掃全球，不僅改變科技產業格局，更重塑全球市值排名。根據彭博資訊，輝達（NVIDIA）2022年12月31日的全球市值3,595億美元排名第17名；台積電（2330）市值3,784億美元位居第15名。

然而短短兩年多，AI從「算力基建」邁向「技術應用」，AI產業的獲利動能全速推進，進一步改寫全球資本市場的勢力版圖。輝達挾AI晶片王的優勢飛速成長，2025年9月30日市值已突破4兆美元，排名全球第一，不僅成為AI產業的心臟，也標誌著新一代科技霸權的誕生；台積電市值成長至1.1兆美元、名列全球第10名，躍升為全球AI心臟的供血動脈。

統一投信指出，AI發展迎向應用落地的關鍵階段，未來不僅是科技硬體的戰場，更是技術應用的全面競爭，全球的市值版圖預期將不斷改寫。隨著AI加速發展，現在的一方霸主，未來有機會成為更霸、更強、更難取代的世界霸主，現在的新星，也有潛力竄升為新興霸主。統一00988A將聚焦全球市值型創新強者，挖掘下一個輝達與台積電。也就是說，投資統一00988A，不僅是參與創新投資浪潮，更有機會參與未來產業霸主的誕生歷程。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台積電 輝達

延伸閱讀

台積電頻創新天價 外媒分析這一利多因素凌駕於恐懼之上

新壽再籲啟動協調 北市：非協調即可排除圖利背信

分手價？游淑慧曝新壽一原因不對外講 建議直接送議會審

美中貿易戰降溫！川普一句「一切都會好」 美股大反彈、台積電ADR飆近8％

相關新聞

00981T「債七股三」雙引擎月配息布局…債息7.2%打底！勝過00713、00878、00919與0056

美股期貨在亞洲周一（13日）清晨出現強彈，主因美國總統川普釋出願意與中國達成協議的訊號，暫時化解上周五因「加徵100%關稅」引爆的市場恐慌。標普500期指漲近1%，那斯達克期指勁揚1.3%，國際油價與

全球市值前十大公司近三年排名變化大 這ETF要挖掘兩大特性

AI浪潮進階到戰略整合新紀元，統一投信第二檔主動式ETF將視野轉向全球，推出統一全球創新主動式ETF（00988A），篩...

0056「零成本存股」是迷思！懶錢包：年化報酬8.17％長期持有資產確實能增值

懶錢包在影音節目中，針對台灣最具代表性的高股息ETF；元大高股息（0056）進行年度更新分析。她指出，雖然0056歷經近18年仍是高股息ETF的人氣王，但在市場競爭激烈、配息潮起潮落的背景下，投資人應

債券ETF受益人寫今年新低 6檔逆勢創高 人氣王是「這一檔」

根據集保中心公布的10月9日最新債券ETF受益人統計資料顯示，105檔債券ETF整體受益人上週減少6037人，連續3周減...

00919、00713、00929齊發股息！存股哥本月領息4.5萬曝操作心法

10/15什麼日？00919、00713股息發放日，加上00929我本月股息共領$45,000，股息現金流對我這個退休族來說可是相當重要的資金來源呢，沒意外的話還是會將股息持續再投入持續拉高現金流。

美中爭端引爆避險潮…VIX恐慌指數飆漲31％ 法人推00986B避險新策略

中共二十大四中全會在即，中美貿易休戰安排屆期再談判，全球金融市場再度面臨不確定性考驗。富蘭克林華美FT金融債10+ ETF（00986B）基金經理人洪慧珊表示，當前市場仍有諸多變數，投資人應把握穩健現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。