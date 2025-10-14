全球資產管理龍頭貝萊德投信 在台首檔「iShares」ETF 將掛牌

臺灣邁向亞洲資產管理中心之路再傳捷報，全球最大ETF品牌—iShares，即將由其母公司貝萊德集團（BlackRock）旗下的貝萊德投信引進臺灣，正式加入本地ETF市場。該公司所募集之「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」受益憑證，已於10月8日正式向臺灣證券交易所申請掛牌上市，成為iShares品牌首檔在台掛牌的ETF產品。

作為全球資產管理業者的領導者，貝萊德集團旗下的iShares品牌為全球發行規模最大的ETF系列，其首度加入臺灣ETF市場具高度指標性意義。此舉不僅彰顯亞洲資產管理中心政策對國際級資產管理業者的吸引力，也代表臺灣資本市場將迎來更多兼具多元策略與國際品質的ETF產品。

貝萊德投信表示，貝萊德集團深耕台灣超過20年，近年即開始積極評估並規劃將集團旗下全球最大ETF品牌iShares引進臺灣。為因應此策略布局，貝萊德近期已在臺擴編營運規模，並於今年8月完成設立在臺首個區域中心，臺灣也因此成為貝萊德集團繼日本、香港、新加坡和澳洲後，最新開拓的亞太區ETF市場，展現貝萊德集團對臺灣市場的高度重視與長期承諾。未來，貝萊德將持續引進多元化的資產管理解決方案，深化在地化經營。

證交所表示，自金管會推動亞洲資產管理中心政策，已有外資業者安聯投信及聯博投信首次加入臺灣ETF市場，本次全球領導者貝萊德投信引進全球最大ETF品牌iShares加入臺灣資本市場，預期未來將吸引更多國際資產管理業者將臺灣視為亞太區資產管理與投資決策中心，進而創造資金、人才與創新的正向循環，為國內資本市場注入新動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。