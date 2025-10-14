快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

全球資產管理龍頭貝萊德投信 在台首檔「iShares」ETF 將掛牌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣邁向亞洲資產管理中心之路再傳捷報，全球最大ETF品牌—iShares，即將由其母公司貝萊德集團（BlackRock）旗下的貝萊德投信引進臺灣，正式加入本地ETF市場。該公司所募集之「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」受益憑證，已於10月8日正式向臺灣證券交易所申請掛牌上市，成為iShares品牌首檔在台掛牌的ETF產品。

作為全球資產管理業者的領導者，貝萊德集團旗下的iShares品牌為全球發行規模最大的ETF系列，其首度加入臺灣ETF市場具高度指標性意義。此舉不僅彰顯亞洲資產管理中心政策對國際級資產管理業者的吸引力，也代表臺灣資本市場將迎來更多兼具多元策略與國際品質的ETF產品。

貝萊德投信表示，貝萊德集團深耕台灣超過20年，近年即開始積極評估並規劃將集團旗下全球最大ETF品牌iShares引進臺灣。為因應此策略布局，貝萊德近期已在臺擴編營運規模，並於今年8月完成設立在臺首個區域中心，臺灣也因此成為貝萊德集團繼日本、香港、新加坡和澳洲後，最新開拓的亞太區ETF市場，展現貝萊德集團對臺灣市場的高度重視與長期承諾。未來，貝萊德將持續引進多元化的資產管理解決方案，深化在地化經營。

證交所表示，自金管會推動亞洲資產管理中心政策，已有外資業者安聯投信及聯博投信首次加入臺灣ETF市場，本次全球領導者貝萊德投信引進全球最大ETF品牌iShares加入臺灣資本市場，預期未來將吸引更多國際資產管理業者將臺灣視為亞太區資產管理與投資決策中心，進而創造資金、人才與創新的正向循環，為國內資本市場注入新動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 資本市場 領導者

延伸閱讀

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

金管會評比國內外投信業者 14家上榜優惠措施名單看這裡

外資加入搶市 ETF募集潮添動能

009813濃縮美股菁英…一檔打包S&P500前50大！市值體質兼備的龍頭公司、抓住長期趨勢

相關新聞

00981T「債七股三」雙引擎月配息布局…債息7.2%打底！勝過00713、00878、00919與0056

美股期貨在亞洲周一（13日）清晨出現強彈，主因美國總統川普釋出願意與中國達成協議的訊號，暫時化解上周五因「加徵100%關稅」引爆的市場恐慌。標普500期指漲近1%，那斯達克期指勁揚1.3%，國際油價與

全球市值前十大公司近三年排名變化大 這ETF要挖掘兩大特性

AI浪潮進階到戰略整合新紀元，統一投信第二檔主動式ETF將視野轉向全球，推出統一全球創新主動式ETF（00988A），篩...

0056「零成本存股」是迷思！懶錢包：年化報酬8.17％長期持有資產確實能增值

懶錢包在影音節目中，針對台灣最具代表性的高股息ETF；元大高股息（0056）進行年度更新分析。她指出，雖然0056歷經近18年仍是高股息ETF的人氣王，但在市場競爭激烈、配息潮起潮落的背景下，投資人應

債券ETF受益人寫今年新低 6檔逆勢創高 人氣王是「這一檔」

根據集保中心公布的10月9日最新債券ETF受益人統計資料顯示，105檔債券ETF整體受益人上週減少6037人，連續3周減...

00919、00713、00929齊發股息！存股哥本月領息4.5萬曝操作心法

10/15什麼日？00919、00713股息發放日，加上00929我本月股息共領$45,000，股息現金流對我這個退休族來說可是相當重要的資金來源呢，沒意外的話還是會將股息持續再投入持續拉高現金流。

美中爭端引爆避險潮…VIX恐慌指數飆漲31％ 法人推00986B避險新策略

中共二十大四中全會在即，中美貿易休戰安排屆期再談判，全球金融市場再度面臨不確定性考驗。富蘭克林華美FT金融債10+ ETF（00986B）基金經理人洪慧珊表示，當前市場仍有諸多變數，投資人應把握穩健現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。