債券型 ETF 規模突破2.8兆元創歷史新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

紐約聯邦儲備銀行行長近期指出，通膨壓力已逐步緩解，就業市場風險則相對升高。8月PCE通膨年增率為2.7%，雖然服務業通膨仍具黏性，但與關稅相關的商品如家電、運動用品價格已出現下跌，顯示通膨正朝穩定方向發展。這一趨勢進一步強化市場對降息的預期，資金也加速流入債券型ETF，推升整體規模突破2.8兆元，創下歷史新高。

其中，長天期美國公債ETF表現尤為亮眼，規模同步創高，反映投資人對長天期債券的偏好日益明確。由於長天期公債存續期間較長，對利率變動的敏感度高，在降息環境中具備更大的價格上漲潛力，成為投資的首選。

永豐投信表示，永豐20年美公債ETF(00857B)正是掌握此波降息週期的理想工具。該ETF專注投資美國20年以上長天期公債，具備高度利率敏感性，在利率下行階段有望創造顯著資本利得。美國公債擁有最高信用評等，違約風險相對低。00857B提供成長性的選擇。

回顧歷史，美國政府關門雖可能短期影響市場情緒，但債市走勢更受貨幣政策與景氣週期主導。以2018年12月為例，聯準會在政府關門前兩日完成升息循環最後一碼，顯示政策轉向才是影響債市的關鍵因素。因此，政府關門事件雖具話題性，但對債市的長期影響有限。

永豐投信建議，面對即將展開的降息週期，投資人不妨提前布局永豐20年美公債ETF(00857B)，掌握債券價格上漲契機。隨著市場資金持續湧入債券型ETF，現在正是進場的黃金時刻，為資產配置注入穩健成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

