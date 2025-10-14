0056「零成本存股」是迷思！懶錢包：年化報酬8.17％長期持有資產確實能增值

懶錢包在影音節目中，針對台灣最具代表性的高股息ETF；元大高股息（0056）進行年度更新分析。她指出，雖然0056歷經近18年仍是高股息ETF的人氣王，但在市場競爭激烈、配息潮起潮落的背景下，投資人應重新審視「高股息」與「零成本存股」背後的真實含義。

截至10月初，台股加權指數已衝上26761點、報酬指數突破6萬點大關，今年以來上漲約19.45%，從4月初的川普關稅暴跌中快速復原。這波漲勢讓市值型與主題型ETF輪番創高，也使高股息族群顯得「漲得慢、配得少」。

儘管市場上出現部分贖回潮，人氣前三名分別是...0056、00878與00919；股東人數仍持續增加，顯示高股息信仰依然穩固。

10％以上驚人殖利率

在配息方面，0056自2023年起改為季配息後，累計十次配息紀錄。

2024年起配息穩定提升，7月與10月皆配1.07元，換算年化殖利率逾10% 不過2025年降息環境延續，7月起下修至0.866元

摳摳提醒，這樣的「兩位數殖利率」屬於短期現象，不可能長期維持，長期合理水準應落在4.5%至6%之間。

0成本存股？

節目中特別提到媒體盛傳的「零成本存股」。摳摳說，0056自掛牌以來累積配息約29.05元，確實已超過當初發行價，對早期投資人而言，看似「本金都領回來了」。

但她強調，這其實是一種投資誤區「時間就是最大的成本」，長期持有期間的機會成本不可忽視。

領息並不代表多賺，只是讓部分資金離開市場，本質上與賣股沒有太大差別。

年化報酬8.17%

從報酬數據來看，0056上市以來總報酬率達304.19%，年化報酬8.17%，長期持有確實能讓資產增值。

若2007年底投入250萬元並持續領息再投入，如今資產超過1000萬元；若採每月定期定額2萬元，近18年累積本金428萬元，資產達1229萬元，報酬率187.24%。

但若未再投入股利，最終資產僅約621萬元，差距明顯。

然而，與大盤相比，0056近十年報酬率362.56%，仍落後約六成。摳摳指出，這反映出0056雖具穩定現金流，但報酬率不敵市值型ETF（如0050、006208）。高股息屬於Smart Beta策略，選股偏主動，績效不見得優於「買下整個市場」的被動型ETF。

0056適合需穩定現金流 不追求極致報酬者

摳摳認為，0056的價值在於陪伴，而非短線高息。它提供投資人現金流與心理安定感，是穩定派與長期派的選擇，但不適合追求極致報酬者。

投資人若能理解指數邏輯、產業配置與報酬結構，長期持有仍能累積穩健成果。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。