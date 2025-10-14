債券ETF受益人寫今年新低 6檔逆勢創高 人氣王是「這一檔」

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
受益人逆勢創新高的6檔債券 ETF 。資料來源：CMoney
根據集保中心公布的10月9日最新債券ETF受益人統計資料顯示，105檔債券ETF整體受益人上週減少6037人，連續3周減少，整體今年來減少158834人，總受益人來到1941945人創下今年新低。不過仍有包括群益優選非投等債(00953B)、第一金優選非投債(00981B)、國泰US短期公債(00865B)、富邦美債1-3年(00694B)、國泰A級醫療債(00799B)、台新美元銀行債(00842B)共6檔受益人數逆勢創下新高，其中今年來以群益優選非投等債(00953B)增加27814人人氣最旺，也是唯一一檔增加人數超過2萬人的債券ETF。這6檔受益人逆勢創高的債券ETF，前兩名都是非投等債，整體來看非投等債最受投資人喜愛。

ETF理財達人表示，債券ETF人氣王00953B是月配型債券ETF，選債邏輯具備較高規則，包括排除CCC(含以下)標的，使用獨創的信用因子加權來降低高風險之標的，並藉由相對嚴格的分散標準，進一步降低其波動與風險，再加上其相對較高票息之特色，使其在今年市場震盪之際，仍繳出相對較佳之好成績。綜合資產品質、息收能力、分散性與流動性等投資人注重的元素來看，00953B兼具配息亮眼、穩定現金流優勢，相當適合追求穩健收益的投資人長期持有。

群益優選非投等債 (00953B)經理人李忠泰指出，展望後市，聯準會於9月中再度重啟降息，並表示此次為「風險管理式的降息」，且上修後續經濟成長率，暗示後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。市場投資情緒逐漸回穩且企業財報多優於預期，再加上非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

