證交所掛牌富邦主動債 ETF雙星登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣股市迎來主動債ETF雙星掛牌，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，富邦投信推出的富邦優選收益傘型基金旗下兩檔 ETF─富邦環球動態入息投資級債主動式 ETF(00982D)及富邦環球複合優選收益債主動式 ETF(00983D)正式於臺灣證券交易所掛牌上市。富邦投信深耕台灣 ETF 市場近20年，總資產管理規模已突破1兆元大關，在資產管理領域的專業與實力備受市場肯定。這次是證交所首度且同時兩檔的債券主動式 ETF 掛牌，這除了是富邦投信在 ETF 產品創新的一大步，也為臺灣資本市場注入新的活力，更為投資人帶來新的投資選擇。

林修銘表示，這次掛牌兩檔主動式債券ETF，有別於傳統追蹤指數的被動式ETF，最大特色在於其靈活的投資策略。其中，主動富邦動態入息ETF(00982D)聚焦投資於投資等級美元公司債，依據景氣循環及貨幣政策動向等，動態調整債券配置；主動富邦複合收益 ETF(00983D)主要配置於投資等級美元公司債，並可適度納入非投資等級債券，富邦投資團隊藉由產業分析與價值分析，採取多元分散投資，以降低單一發行公司的信用風險。透過基金經理人的主動式管理,結合主動判斷、動態調整、管控風險等策略,靈活調整投資組合,為投資人帶來更多元的資產配置選擇。

自去(2024)年底主動式ETF開放以來，包含今日掛牌的二檔富邦主動債ETF，已有九檔主動式ETF掛牌上市，資產規模及受益人數持續成長。主動式ETF結合被動式ETF的資訊透明、交易便利，同時也具備共同基金投資組合彈性配置、主動管理的特性。在瞬息萬變的資本市場中，除了常見的股票ETF之外，債券ETF也為投資人提供更多元的資產配置選擇。

林修銘表示，這次兩檔債券主動式ETF成功掛牌，將為台灣投資人提供更多元化、更具彈性的商品選擇。展望未來，證交所將繼續與各家投信及市場參與者攜手合作推動產品創新，並不斷完善市場機制，期盼能為投資人提供更優質、透明的投資環境。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 富邦投信

00919、00713、00929齊發股息！存股哥本月領息4.5萬曝操作心法

10/15什麼日？00919、00713股息發放日，加上00929我本月股息共領$45,000，股息現金流對我這個退休族來說可是相當重要的資金來源呢，沒意外的話還是會將股息持續再投入持續拉高現金流。

美中爭端引爆避險潮…VIX恐慌指數飆漲31％ 法人推00986B避險新策略

中共二十大四中全會在即，中美貿易休戰安排屆期再談判，全球金融市場再度面臨不確定性考驗。富蘭克林華美FT金融債10+ ETF（00986B）基金經理人洪慧珊表示，當前市場仍有諸多變數，投資人應把握穩健現

新手擔心AI泡沫不敢買ETF！網勸「買市值型最穩」：0050+VOO

台灣股民對ETF情有獨鍾，不只可省去看大盤的時間，整體穩定度也相對更高。一名Dcard網友近日發文，表示自己是剛入門投資的小白，想詢問「現在還能不能買ETF」，並坦言聽聞市場上有人憂心AI泡沫嚴重，未來股市可能不樂觀，因此猶豫是否適合進場。他強調並非追求短期獲利，而是希望長期投資，並進一步詢問大家會選擇哪些ETF。

逢低買 0050、00922等五檔台股 ETF交投創新高

國慶連假期間，美中貿易大戰狼煙再起，引發國際金融市場一片腥風血雨，13日台股雖然補跌，不過，隨著美中貿易戰趨於理性、有「...

債券ETF受益人寫今年新低 6檔逆勢創高 人氣王是「這一檔」

根據集保中心公布的10月9日最新債券ETF受益人統計資料顯示，105檔債券ETF整體受益人上週減少6037人，連續3周減...

富邦投信三檔ETF 10月14日同步掛牌 主動債券與ESG淨零一次到位

ETF 再添新勢力，富邦投信發行的三檔ETF─主動富邦動態入息（00982D）、主動富邦複合收益（00983D）及富邦淨...

