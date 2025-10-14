證交所掛牌富邦主動債 ETF雙星登場

台灣股市迎來主動債ETF雙星掛牌，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，富邦投信推出的富邦優選收益傘型基金旗下兩檔 ETF─富邦環球動態入息投資級債主動式 ETF(00982D)及富邦環球複合優選收益債主動式 ETF(00983D)正式於臺灣證券交易所掛牌上市。富邦投信深耕台灣 ETF 市場近20年，總資產管理規模已突破1兆元大關，在資產管理領域的專業與實力備受市場肯定。這次是證交所首度且同時兩檔的債券主動式 ETF 掛牌，這除了是富邦投信在 ETF 產品創新的一大步，也為臺灣資本市場注入新的活力，更為投資人帶來新的投資選擇。

林修銘表示，這次掛牌兩檔主動式債券ETF，有別於傳統追蹤指數的被動式ETF，最大特色在於其靈活的投資策略。其中，主動富邦動態入息ETF(00982D)聚焦投資於投資等級美元公司債，依據景氣循環及貨幣政策動向等，動態調整債券配置；主動富邦複合收益 ETF(00983D)主要配置於投資等級美元公司債，並可適度納入非投資等級債券，富邦投資團隊藉由產業分析與價值分析，採取多元分散投資，以降低單一發行公司的信用風險。透過基金經理人的主動式管理,結合主動判斷、動態調整、管控風險等策略,靈活調整投資組合,為投資人帶來更多元的資產配置選擇。

自去(2024)年底主動式ETF開放以來，包含今日掛牌的二檔富邦主動債ETF，已有九檔主動式ETF掛牌上市，資產規模及受益人數持續成長。主動式ETF結合被動式ETF的資訊透明、交易便利，同時也具備共同基金投資組合彈性配置、主動管理的特性。在瞬息萬變的資本市場中，除了常見的股票ETF之外，債券ETF也為投資人提供更多元的資產配置選擇。

林修銘表示，這次兩檔債券主動式ETF成功掛牌，將為台灣投資人提供更多元化、更具彈性的商品選擇。展望未來，證交所將繼續與各家投信及市場參與者攜手合作推動產品創新，並不斷完善市場機制，期盼能為投資人提供更優質、透明的投資環境。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。