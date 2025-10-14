00919、00713、00929齊發股息！存股哥本月領息4.5萬曝操作心法

10/15什麼日？00919、00713股息發放日，加上00929我本月股息共領$45,000，股息現金流對我這個退休族來說可是相當重要的資金來源呢，沒意外的話還是會將股息持續再投入持續拉高現金流。

接著持續把買入標的用無限質押大法再質押拉高維持率，操作方式各位在限動應該也常看我分享了，目前維持率一直保持250%以上、負債比35%，這個比例個人認為是穩健偏積極的槓桿配置。

那如果你想穩健偏防守也可以調整成維持率280%、負債比30%，槓桿比例沒有一定的SOP，純粹是看個人的操作風格而定，但最重要的還是在於風險控制，確保自己能夠在股災時還能從從容容游刃有餘而不是匆匆忙忙連滾帶爬。

那如果你是想要入坑的朋友，可以用4月股災當成一個基準點，模擬一下你的槓桿配置在4月股災時會如何反應，最少確保在當時的低點17306點時還能保持健康狀態，當然風險控制這種東西永遠不嫌多，能承受更低的跌點更好。

近期黃金漲勢也相當兇猛，如果你有上槓的話也可以配置一點黃金來對沖風險，有股息現金流+黃金的雙重護盾可以讓整體配置更健全，這時你甚至可以在進攻型槓桿或穩健型槓桿間自由切換，去符合你個人的投資風格。

最後還是要說存股這件事還是在於紀律、耐心跟堅持，釐清自己來市場的目的是什麼，用對的工具做對的事，才能讓你事半功倍。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。