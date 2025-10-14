快訊

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

童話愛情夢碎！鄭星一宣布結束9年婚姻

00919、00713、00929齊發股息！存股哥本月領息4.5萬曝操作心法

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00919、00713、00929同步發息，存股哥單月領息達4.5萬元，採穩健槓桿配置維持率250%、負債比35%，搭配黃金對沖風險，打造「股息現金流＋資產防護盾」的退休投資策略。中央社
00919、00713、00929同步發息，存股哥單月領息達4.5萬元，採穩健槓桿配置維持率250%、負債比35%，搭配黃金對沖風險，打造「股息現金流＋資產防護盾」的退休投資策略。中央社

10/15什麼日？00919、00713股息發放日，加上00929我本月股息共領$45,000，股息現金流對我這個退休族來說可是相當重要的資金來源呢，沒意外的話還是會將股息持續再投入持續拉高現金流。

接著持續把買入標的用無限質押大法再質押拉高維持率，操作方式各位在限動應該也常看我分享了，目前維持率一直保持250%以上、負債比35%，這個比例個人認為是穩健偏積極的槓桿配置。

那如果你想穩健偏防守也可以調整成維持率280%、負債比30%，槓桿比例沒有一定的SOP，純粹是看個人的操作風格而定，但最重要的還是在於風險控制，確保自己能夠在股災時還能從從容容游刃有餘而不是匆匆忙忙連滾帶爬。

那如果你是想要入坑的朋友，可以用4月股災當成一個基準點，模擬一下你的槓桿配置在4月股災時會如何反應，最少確保在當時的低點17306點時還能保持健康狀態，當然風險控制這種東西永遠不嫌多，能承受更低的跌點更好。

近期黃金漲勢也相當兇猛，如果你有上槓的話也可以配置一點黃金來對沖風險，有股息現金流+黃金的雙重護盾可以讓整體配置更健全，這時你甚至可以在進攻型槓桿或穩健型槓桿間自由切換，去符合你個人的投資風格。

最後還是要說存股這件事還是在於紀律、耐心跟堅持，釐清自己來市場的目的是什麼，用對的工具做對的事，才能讓你事半功倍。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00713元大台灣高息低波

延伸閱讀

0052裡為什麼沒有台達電（2308）？稀飯：它藏在另一個發達指數裡

台達電（2308）成台股新千金！艾蜜莉：技術已成AI心臟、全球都離不開

不管台股跌多少！0050都要「買爆」：只是分批還ALL IN？

新手擔心AI泡沫不敢買ETF！網勸「買市值型最穩」：0050+VOO

相關新聞

00919、00713、00929齊發股息！存股哥本月領息4.5萬曝操作心法

10/15什麼日？00919、00713股息發放日，加上00929我本月股息共領$45,000，股息現金流對我這個退休族來說可是相當重要的資金來源呢，沒意外的話還是會將股息持續再投入持續拉高現金流。

美中爭端引爆避險潮…VIX恐慌指數飆漲31％ 法人推00986B避險新策略

中共二十大四中全會在即，中美貿易休戰安排屆期再談判，全球金融市場再度面臨不確定性考驗。富蘭克林華美FT金融債10+ ETF（00986B）基金經理人洪慧珊表示，當前市場仍有諸多變數，投資人應把握穩健現

新手擔心AI泡沫不敢買ETF！網勸「買市值型最穩」：0050+VOO

台灣股民對ETF情有獨鍾，不只可省去看大盤的時間，整體穩定度也相對更高。一名Dcard網友近日發文，表示自己是剛入門投資的小白，想詢問「現在還能不能買ETF」，並坦言聽聞市場上有人憂心AI泡沫嚴重，未來股市可能不樂觀，因此猶豫是否適合進場。他強調並非追求短期獲利，而是希望長期投資，並進一步詢問大家會選擇哪些ETF。

逢低買 0050、00922等五檔台股 ETF交投創新高

國慶連假期間，美中貿易大戰狼煙再起，引發國際金融市場一片腥風血雨，13日台股雖然補跌，不過，隨著美中貿易戰趨於理性、有「...

債券ETF受益人寫今年新低 6檔逆勢創高 人氣王是「這一檔」

根據集保中心公布的10月9日最新債券ETF受益人統計資料顯示，105檔債券ETF整體受益人上週減少6037人，連續3周減...

富邦投信三檔ETF 10月14日同步掛牌 主動債券與ESG淨零一次到位

ETF 再添新勢力，富邦投信發行的三檔ETF─主動富邦動態入息（00982D）、主動富邦複合收益（00983D）及富邦淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。