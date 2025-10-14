快訊

美中爭端引爆避險潮…VIX恐慌指數飆漲31％ 法人推00986B避險新策略

聯合新聞網／ 綜合報導
中美貿易再起波瀾，股匯加密市場重挫，資金轉進債券避險。10年期美債與金融債逆勢上漲，富蘭克林華美00986B聚焦中長天期投資級金融債，鎖定穩健收益與資本利得潛力。記者曾原信／攝影
中美貿易再起波瀾，股匯加密市場重挫，資金轉進債券避險。10年期美債與金融債逆勢上漲，富蘭克林華美00986B聚焦中長天期投資級金融債，鎖定穩健收益與資本利得潛力。記者曾原信／攝影

中共二十大四中全會在即，中美貿易休戰安排屆期再談判，全球金融市場再度面臨不確定性考驗。富蘭克林華美FT金融債10+ ETF（00986B）基金經理人洪慧珊表示，當前市場仍有諸多變數，投資人應把握穩健現金流入袋的時機，在降息循環有望啟動之際，佈局具備資本利得潛力的中長天期金融債，是兼顧穩定收益與未來成長的最佳策略。

上週五（10/10）因中美貿易爭端再起，引發全球市場劇烈震盪。美股聞訊暴跌，道瓊工業指數單日重挫1.90%，S&P 500與那斯達克指數跌幅更達2.71%及3.56%，費城半導體指數血崩6.32%，台積電 ADR 血崩超過 6%，資金紛紛逃離風險性資產，比特幣（BTC）與以太幣（ETH）等加密貨幣亦分別慘跌7.67%與11.66%。在市場一片肅殺之際，債券資產成為資金避風港，10年期美國公債價格單日上漲0.84%，金融債價格亦逆勢走揚0.55%。

洪慧珊分析，此次美中僵局出現在美國政府關門進入第10天之際，共和黨的臨時撥款法案再度於參議院受阻，加深市場悲觀氣氛。當前美股在AI基礎建設熱潮下已連續走高，評價不斷攀升，市場並未為壞消息預留太多緩衝空間，因此中美貿易緊張局勢再起，市場避險情緒急速升溫，恐慌指數VIX單日飆漲31.83%至21.66。

洪慧珊表示，擾動今年市場的核心因素之一是關稅議題，雖然川普提出對等關稅的影響高峰或許已過，但關稅政策仍有其他產業變數，先前談判的影響也將在未來幾季才會完全顯現。她進一步補充，本月以來公布的ISM服務業指數與密西根大學消費者信心指數均不如預期，在政府關門、經濟數據真空的背景下，負面消息的影響力自然被放大。

在避險需求的推升下，上週五美國公債殖利率顯著下滑，2年期、10年期及30年期公債殖利率分別下跌7至9個基點，收於3.526%、4.057%及4.638%。洪慧珊認為，觀察聯準會近期會議紀錄，與會者已注意到就業市場的下行風險，並預期通膨將逐步回歸目標，這為未來的貨幣政策轉向提供了線索。

洪慧珊建議，在降息循環有望啟動的此刻，正逢債券評價仍處於歷史相對低點，佈局具備資本利得潛力的中長天期金融債，能兼顧穩定收益與未來成長潛力。

為協助投資人掌握此一趨勢，富蘭克林華美投信將於10月20日起，募集「富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金」（FT金融債10+ ETF），追蹤ICETPEx10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數。00986B聚焦於全球金融龍頭所發行的債券，具有違約率低、收益率佳的雙重優勢。00986B採月配息機制並納入收益平準金，搭配新台幣10元的親民發行價，為投資人在動盪的市場中，提供一個便捷參與全球金融龍頭債、打造穩健現金流的管道。

　2025/10/10 單日漲跌幅(%)
10年期美國公債0.84
金融債0.55
黃金-0.22
高收益債-0.58
道瓊-1.9
S&P 500-2.71
NASDAQ-3.56
WTI 原油-4.24
費城半導體-6.32
比特幣 BTC-7.67
以太幣 ETH-11.66
幣安幣 BNB-12.32

資料來源：Bloomberg　資料日期：2025.10.10

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

