富邦投信三檔ETF 10月14日同步掛牌 主動債券與ESG淨零一次到位

ETF 再添新勢力，富邦投信發行的三檔ETF─主動富邦動態入息（00982D）、主動富邦複合收益（00983D）及富邦淨零 ESG50（009809）14日同步在臺灣證券交易所正式掛牌上市，由於 00982D、00983D 是市場首檔於證交所掛牌的主動債 ETF，證交所特別為兩檔 ETF 舉辦掛牌典禮儀式；富邦投信董事長黃昭棠、總經理呂其倫共同出席，見證資本市場開啟新篇章，也展現富邦投信將持續推出具市場前瞻性與差異化的 ETF產品，協助投資人掌握資產配置新方向，迎戰多變市場環境。

富邦投信指出，主動富邦動態入息（00982D）100%布局投資等級債，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會的投資人，主動富邦複合收益（00983D）彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會的投資人。

根據晨星（Morningstar）最新研究指出，相較於股票市場，債券市場因結構性特質與指數化限制，使得主動型基金經理人更有機會發揮專業優勢。黃昭棠指出，富邦投信首檔主動式 ETF 00982D及00983D；其中，00982D最大特色在於靈活運用「雙率避險」策略，兩檔 ETF 透過動態調整利率與信用曝險，有效降低波動風險。同時，經理人亦可依市場變化調整利率與信用部位，靈活運用多元資產與工具，積極尋找具潛力的聰明債，以創造超額報酬（Alpha）機會。隨著全球進入降息循環,投資級債券具備利息收益與價格走升雙重優勢，成為穩健資金配置的首選。富邦投信建議，對於追求收益的投資人正是透過主動式債券 ETF 進場布局的良機。

富邦投信固定收益投資部主管薛博升表示，降息使債市普遍受惠，若進一步觀察1984年、1989 年、1995年及1998年四個經濟並未衰退的降息情境，統計降息後一年可見投資等級企業債券的表現平均為10.2%，優於政府公債的9.2%。信用評級較低的非投資級債因為對經濟放緩的敏感度較高，因此過往好壞參雜，平均四個期間的報酬與勝率便稍稍低於投資級債及公債類資產。

00982D ETF經理人黃詩紋表示，近期公布多項經濟數據表現亮眼，S&P Global PMI 顯示製造與服務業皆處於擴張區間，新屋銷售強勁成長，美國第2季 GDP成長率從先前的3.3%進一步上修至3.8%；亞特蘭大聯邦儲備銀行的 GDP 追蹤模型目前將第3季增速從先前預估的3.3%上調至3.9%，經濟數據可望支撐債券市場表現。在降息預期升溫之下，債券殖利率明顯走低，加上短債利率已先下跌，且目前中長天期債券利率明顯高於短債利率，預期有助於長債買盤回溫，相關 ETF是投資人可多加利用的投資工具。

00983D ETF經理人游陳達表示，關稅對產業影響並非全面性，即便面臨關稅影響，產業受到衝擊程度亦不同，以美國產業為例，即使面臨關稅影響，通訊、國防軍工、公用事業和金融等產業的表現優於其他行業，惟有透過主動篩選才能順應情勢。對於風險性債券而言，美國降息所帶動的資金寬鬆將可望挹注債券價格進一步走高，成長前景值得期待。

00982D、00983D為月配息機制，預計首次除息日將於2026年1月。

在永續投資方面，富邦投信同步推出台灣首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF—富邦淨零 ESG50(009809)同步於14日掛牌，009809 ETF經理人紀元豪表示，相較坊間ESG相關基金，009809更能保有一般市值型特性，基金追蹤指數以S&P臺灣中大型股指數為母指數，在ESG、淨零、產業多元及股利率四大面向優化，保有市值型優勢外，更以淨零為主軸優化，以因應即將來襲的轉型風險。過去一年台股主因台積電帶動市值型 ETF 表現，長線若遇不確定性較高波動行情，該指數關注長期淨零特色可望展現。009809 為季配息機制，發行價每單位新台幣10元，適合重視資本增值與環境責任的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。