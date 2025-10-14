逢低買 0050、00922等五檔台股 ETF交投創新高

國慶連假期間，美中貿易大戰狼煙再起，引發國際金融市場一片腥風血雨，13日台股雖然補跌，不過，隨著美中貿易戰趨於理性、有「解放日」的經驗，再加上投資人持續對於台股後市抱有信心，買盤勇於進場承接台股ETF，總成交金額寫下今年第五高，元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）等台股ETF投資熱度創掛牌以來新高。

台股早盤一度下跌逾831點，終場跌點收斂至378點，留下超過452點的下影線，買盤積極承接之一的就是台股ETF，整體台股ETF在13日總成交金額來到477.68億元，不僅較前一個交易日大增272.85億元或133.2%，更是為今年的第五高，僅次於川普解放日期間。

就個別標的來看，成交金額一舉改寫掛牌以來新高的有五檔，且都是投資於台股市場的標的，分別為元大台灣50成交167.88億元、國泰台灣領袖50成交22.16億元、富邦科技14.71億元、國泰臺灣加權正2成交8.96億元、主動安聯台灣高息2.68億元、

台股市值ETF規模前三大的元大台灣50、國泰台灣領袖50都榜上有名，另外，有小台積電之稱的富邦科技也受到資金青睞，更有甚者直接押寶槓桿的國泰臺灣加權正2，顯示仍對台股後市有信心。至於主動安聯台灣高息即將於20日進行掛牌以來首次除息0.21元，換算單季配息殖利率有1.9%，也吸引資金目光。

元大台灣50和國泰台灣領袖50不僅成交金額刷新高，成交量亦是改寫新高，分別成交27.76萬張、8.75萬張，其中，國泰台灣領袖50也將在20除息1.25元，換算單期配息殖利率為4.9%。

元大台灣50在9月ETF定期定額交易戶數單月大幅成長5.2萬戶，總戶數來到53.6萬新高，再創ETF全新里程碑。法人分析，主要因素有三：第一，成長性大於高股息ETF；第二，追蹤相同指數產品因規模較小而費用率較高；第三，許多傳產存股未跟上AI趨勢，均吸引資金轉向投入，透過定期定額參與。

國泰投信指出，雖然大盤指數回檔，但市場普遍對台股發展仍保持正向態度，且第3季財報陸續公布，台股基本面動能強勁，第4季行情可望延續，近期的回檔反而是絕佳的加碼機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。