一股兩債新ETF尖兵今掛牌 成分股有台積電、聯電等

台灣ETF市場持續熱絡發展中，14日將有三檔尖兵將掛牌，分別為一檔台股ETF-富邦淨零ESG 50（009809）以及兩檔主動債券ETF-主動富邦動態入息和主動富邦複合收益，合計三檔規模來到43.87億元，也帶動今年新掛牌檔數來到35檔。

富邦淨零ESG 50追蹤S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數，指數每半年進行定期審核，截至13日的前十大成分股為台積電33.74%、聯電6.95%、日月光投控6.41%、中華電5.15%、元大金3.48%、鴻海3.12%、玉山金2.98%、台灣大2.83%、兆豐金2.75%、中租-KY的2.62%。該ETF規模為11.02億元、淨值為9.99元，採每季配息，經理費為0.30%，保管費為0.03%，風險等級RR4。

主動富邦動態入息規模為17.17億元、淨值為9.96元，採每月配息，經理費為0.55%，保管費為0.1%，風險等級RR2。該ETF主要投資等級美元公司債，並依據景氣循環位置、貨幣政策動向與市場風險情緒，調整不同信評與地區的債券配置比重。

主動富邦複合收益規模為15.68億元、淨值為9.97元，採每月配息，經理費為0.65%，保管費為0.1%，風險等級RR2。該ETF主要布局在投資等級美元公司債，並適度投資非投資等級債券追求合理風險溢酬；專業投資團隊將依據景氣循環位置、貨幣政策動向與市場風險情緒，調整不同信評與地區的債券配置比重。

展望台、美股後市，富邦投信研究部主管高晧欣表示，儘管AI類股前期漲幅顯著，近期受市場利空影響出現技術性修正，但整體產業趨勢依然明確，預期第4季AI仍將是市場主軸。短期震盪屬事件性因素，不影響對AI行情的樂觀展望。

目前市場焦點持續集中在AI相關族群，包括記憶體、Neocloud、GPU、高速傳輸、網通及AI零組件等。隨著美股第3季財報季即將展開，重點科技股的財報表現將成為推動股市動能的關鍵，後續將密切關注相關企業的營運成果。

