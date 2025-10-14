海外主題ETF 買盤湧入

第3季全球股市強攻上漲後，原先市場預期10月獲利賣壓可能湧現高，但全球行情不走回頭路，海外主題ETF更成為10月份強攻要角，即使昨（13）日開盤受到美中貿易戰言論干擾，強勢海外主題ETF買盤湧入力抗跌勢。

統計至昨日止，10月漲幅逾10%的海外主題ETF有兩檔，第一金太空衛星（00910）及國泰數位支付兩檔ETF漲幅逾10%，第一金太空衛星盤中再創掛牌以來新高價46.30元。

10月海外主題ETF漲幅前十強，除前兩名為數位支付、太空衛星主題，其餘擠上十強包括：生技醫療、半導體、清潔能源及電動車等主題，前十強在10月以來的漲幅都逾5%。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝說，近期太空衛星ETF成份股好消息不斷，火箭衛星發射、商用化合作，及取得政府合約等，利多頻創也激勵不少個股股價創高，目前第一金太空衛星ETF成份股占比最高達6.15%的星球實驗室，各國政府與企業對於地球觀測資料需求強勁，影像資料應用亦可作為無人機監測任務使用等，商用化及政府端合約推升營收可見度大幅提升。

太空衛星相關個股推動與大型通訊商、衛星企業合作，手機直連衛星功能成為新機標配下，電信商更願付費採購簽約衛星服務能，放大商業規模；國防與政府訂單持續擴大，包括國防需求、通訊安全與資料整合服務等；地球觀測與衛星影像整合農業、地理、地質、ESG及碳盤查等，商用需求與安全防災，空間運算及監測用途等，這也同步推升衛星部署及發射合約增加。

「AI引爆的電力需求是不可逆的長期趨勢」FT潔淨能源ETF經理人洪慧珊指出，預估至2030年，全球電力需求將較去年倍增，為潔淨能源產業開啟嶄新成長空間。根據最新數據，標普潔淨能源精選指數今年以來漲幅達31.29%，大幅領先標普500指數的11.95%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。