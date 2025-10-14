美中貿易戰出現緩解跡象 兩類海外ETF大熱門

台股休市期間美中貿易大戰一觸即發，不過，最新消息美國總統川普態度放軟，美中貿易衝突趨理性，美期電子盤啟動反彈，帶動海外ETF中的科技、商品兩大類成為市場焦點，其中，主題科技ETF呈現溢價、商品ETF則再飆新高價。

投資人歷經川普解放日的洗禮，再加上美期電子盤啟動反彈增強信心，在台股開盤時間有0.9%至1.7%間不等的漲幅，在預期心理作用下，以美股為主要投資區域的ETF清一色出現高於1%的溢價。

逢低買盤紛紛進場撿海外主題科技ETF，近期動能表現強勁的AI主題式ETF為主，帶動相關ETF溢價幅度更是高，包含第一金太空衛星、國泰費城半導體、兆豐洲際半導體、主動中信ARK創新、國泰數位支付服務等溢價幅度都超過3%，顯示想參與科技主題後市的投資人積極把握這次拉回的上車機會。

投資人在進場前請務必密切注意次級市場買賣因溢價過大產生的價格波動風險，審慎評估價格合理性，避免蒙受損失；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；至於套利交易策略投資人，須留意溢價波動的風險。

另一方面，受到貿易戰不確定性影響，避險買盤也流往貴金屬市場中，連帶盤面相關ETF市價再飆新高，期元大S&P黃金正2、期元大道瓊白銀、期元大S&P黃金市價改寫掛牌以來新高。

期元大S&P黃金正2今年來大漲113.2%，黃金受惠利多湧現，法人指出，美國9月重啟降息後，PCE符合預期使10月接續降息的可能性大增、俄烏戰火持續延燒、美中貿易戰再度上演，美國內政又遇關門危機，黃金受惠降息及避險需求。此外，在美債價值動搖下，也出現資金轉向黃金，近期全球央行持有量首度超越美債。

白銀今年來漲幅更勝黃金，期元大道瓊白銀今年來上漲59.4%，漲贏期元大S&P黃金的47.8%。法人指出，目前白銀除了跟漲黃金利多，工業上也供不應求，投資人可適當介入布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。