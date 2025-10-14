股票型ETF商品 資金簇擁

過去一周，整體股票型ETF仍獲資金淨流入235.3億美元，主要為美國獲119.5億美元淨流入，中國、亞洲與歐洲分別獲22.5億、16.3億與10.9億美元淨流入，反觀日本遭7.5億美元淨流出。

中國10月9日宣布號稱史上最嚴的稀土出口管制，美國隨後採取反制措施，總統川普10日宣布11月1日起對中國進口商品加徵100%新關稅，美中貿易衝突再起導致10日美股重挫，全周表現反漲為跌。

富蘭克林證券投顧表示，近期美中貿易緊張情勢升溫再度引發金融市場震盪，股債走勢分歧表現則凸顯資產配置的重要性，川普2.0市場波動加大將成為常態，所幸美中大國競爭博奕間仍保留談判空間，不至於讓全球經濟增長脫離軌道。

展望全球景氣具備韌性、聯準會重啟降息的資金寬鬆環境，伴隨AI、國防及基礎建設投資驅動經濟成長，短線震盪無礙第4季旺季行情，建議投資人採取多元布局策略，核心部位首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情，美股首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。

非美元資產部分，川普多變個性將持續推升全球投資化趨勢，締造非美元資產投資機會，首選全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票配置看好日本及印度股票型基金。此外，黃金與傳統股債資產相關性低，建議在投資組合中納入5~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

群益美國新創亮點基金經理人吳承恕指出，從經濟面來看，美國就業市場成長雖放緩，但較可能是因供給側因素所致，不暗示經濟將走弱，且先前聯準會預防性降息也有助給予經濟支撐，其他經濟指標也保持穩健或呈現擴張態勢，近日美中貿易博弈較偏向為短期的市場波動雜音。投資布局方面，建議現階段可採產業多元布局，以平衡投資組合波動，在AI題材持續發酵下，大型科技股仍可適度配置，其他如通訊服務、軟體等亦可留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。