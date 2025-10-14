快訊

六檔債券ETF 受益人數逆勢創高

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

債券ETF今年來人氣降溫，市場出現明顯分歧。根據集保中心最新統計，105檔債券ETF受益人今年以來累計減少15.8萬人，總受益人降至194.1萬人，創今年新低。不過，仍有六檔產品逆勢吸金創高，包括：群益優選非投等債、第一金優選非投債等，顯示資金積極鎖定非投等債ETF。

值得注意的是，根據集保中心10月9日最新公布資料統計，債券ETF市場出現持續降溫跡象。整體105檔債券ETF上周受益人減少6,037人，連續三周下滑，今年以來累計減少15.8萬人，總受益人降至194.1萬人，創下今年新低。

不過，仍有六檔產品逆勢吸金、受益人數創新高，包括：群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投債（00981B）、國泰US短期公債（00865B）、富邦美債1–3年（00694B）、國泰A級醫療債（00799B）及台新美元銀行債（00842B）。其中，群益優選非投等債今年以來新增2.7萬人、第一金優選非投債也增加逾1.1萬人，顯示非投等債產品仍為市場資金聚焦焦點。

此外，日本及法國遇財政波動，債市近全面走揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自10月3日至9日止近一周，三大債市仍保持淨流入、力道均微幅降溫；其中，投資級企業債仍維持淨流入居冠、金額為82.4億美元；其他依序為非投資等級債基金淨流入金額17.9億美元、新興市場債淨流入16.6億美元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

