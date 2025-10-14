台股商品交投增溫 五檔ETF本月來單位數皆正成長

台股第4季以來主動ETF交投動能不減，在AI前景樂觀帶動下明顯增溫。觀察十月上旬單位數成長率，共有五檔台股主被動型ETF成長表現亮眼。法人表示，近期台股受國際因素影響下，可趁回檔時伺機加碼布局，掌握台股長線爆發力。

據統計至13日，觀察自10月以來，台股五檔主被動式ETF單位數成長率，包括：新光臺灣半導體30、國泰台灣領袖50、野村臺灣新科技50、主動安聯台灣高息、聯邦台精彩50都是正成長；其中，野村臺灣新科技50、主動安聯台灣高息自9月以來單位數成長率亦為9.7%、7.3%最吸睛。

法人表示，從觀察9月份台股主被動ETF單位數正成長率與10月上旬表現來看，凸顯台股在美股走強帶動下，加上10月有近40檔台股主被動ETF預計配息，具備成長、高息主題的ETF各擁優勢，因此交投逆勢增溫。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金施政廷表示，時序甫踏進第4季，台股在美科技強勁走勢及利多消息提振下，日前攻上27,000點重要新高關卡，台股強勢下的外溢效果，不僅AI相關成盤面主流，傳統消費性電子與部分非電族群投資價值亦逐步浮現；面對股市創新高後的高檔震盪格局，此時更需要在投資組合納入具成長搭配高息主題，以多策略靈活掌握輪動機會。

展望後市，施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險；換言之在高檔環境下，更需要以成長搭配高息主題，多策略靈活掌握輪動機會。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，台股第4季投資仍應聚焦創新科技，包括半導體先進製程、AI伺服器、散熱、電源供應、銅箔基板、玻纖布、記憶體與被動元件等趨勢不變，回檔即是布局良機。

另外，OpenAI高調與輝達競爭對手合作，背後蘊含深層戰略考量。川普曾強調「美國必須勝出AI戰爭」，顯示AI投資將持續推進。所謂的「AI永動機」指的是企業間互相投資與採購，形成資金與算力的封閉循環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。