固定收益型ETF 吸金

美中貿易衝突再起，美國公債等高評等債湧入避險買盤，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金117.2億美元，其中美國市場獲淨流入80.4億美元，但亞洲與歐洲市場分別遭1.4億美元與1.0億美元淨流出。

由債券品質分類，投資等級債市淨流入95.0億美元，非投資等級債市則遭8.9億美元淨流出。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，美國通膨降溫趨勢與美中貿易衝突情勢仍需高度關注，市場不確定性提高，採取於股、債彈性策略以及全球化均衡布局，可因應市場變化及資產快速輪動環境，並且減緩投組下檔風險。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博指出，多數成熟國家的財政令人擔憂，美國與歐元區的高債務預期將進一步上升，日本債務更處於極高水準。然而也有少數資優國家，例如澳洲和挪威政府負債占GDP比重僅51%和43%，均不到美國的一半（122%），兩國央行獨立性均強，嚴謹控制通膨有成效，挪威更受惠能源出口收益，經常帳盈餘占GDP比重達16%。至於新興國家則有較多的政府積極整頓財政以及高債息機會，在選擇持債國上，看重有出口多樣化、內外需求平衡，挑選基本面較不受關稅和地緣政治破壞的國家。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，美國政府停擺已持續一周，川普立場出現鬆動跡象，表示願意就醫療補貼與民主黨談判。美國政府停擺造成的數據空窗推動交易員加大對沖年內聯準會決策出現意外兩極的風險，包括暫停降息抑或政策放鬆力度超出預期。而美國政府關門風險延續，使得債市雙向交易活躍。

就投資建議上，陳信逢指出，基於多頭格局未變、但短線震盪風險偏高，策略建議以收益打底，建構多元配置核心布局，複合資產仍為布局重心，債券則以複合債及中短天期公司債為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。