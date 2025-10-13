0050定期定額人氣飆 台積穩居個股第一

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公布9月定期定額統計，除由台積電（2330）蟬連最熱門個股存股標的外，元大台灣50（0050）定期定額戶數在9月首度突破50萬戶，達53.58萬戶，月增幅達10.6％，寫下台灣ETF市場新紀錄，亦凸顯國內投資人透過定期定額投入股市的熱度持續升溫。

觀察9月定期定額戶數持續成長，與權值股的亮眼表現高度相關。受惠於全球AI浪潮與先進製程技術的領先地位，台積電股價在9月強勁上漲12.5％，寫下繼2024年7月以來最大的單月漲幅。這股強勁的動能，直接反映在投資人的定期定額選擇上。

台積電定期定額戶數在9月持續攀升，單月戶數達到11.82萬戶、月增幅達7.9％，穩居個股定期定額人氣王寶座。法人指出，台積電作為國內半導體產業的「護國神山」，其股價波動不僅牽動大盤，也成為投資人低門檻參與高價股成長的絕佳標的。而9月的大漲，讓許多錯過前期漲幅的投資人，更傾向透過定期定額的方式，分批布局這檔核心資產，確保能參與下一波成長。

統計數據顯示，整體定期定額市場在8、9月呈現「科技爆發與穩健理財並重」的趨勢：電子股除台積電的增長外，鴻海戶數也穩步增加、持續名列第四名，而存股族最愛的金融股，兆豐金以些微差距再次擠下玉山金，重回定期定額戶數第二名寶座、為2.98萬戶。

ETF方面，除市值型龍頭0050創下里程碑外，第二名的國泰永續高股息定期定額戶數較上月小幅增加至29.49萬人，而元大高股息、富邦台50、群益台灣精選高息等三至五名的ETF，戶數則較8月有所減少，受惠9月股市表現亮眼，資金流向元大台灣50與海內外科技權值股相關ETF，如國泰台灣科技龍頭、統一FANG+定期定額戶數均有增長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

定期定額 台積電

