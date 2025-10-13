外資賣超563億元、賣超這檔ETF最多 台積、鴻海齊遭大賣但買超台達電

台股連假後遭黑天鵝突襲，指數收在26,923.42點，下跌378.5點，失守5日線，三大法人齊賣超，外資更是大賣563.13億元，統計外資買賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）最多，單日賣超98,811張，其次是賣超群益台灣精選高息（00919）；另外，台積電（2330）、鴻海（2317）也遭外資大賣，不過，創收盤新高且躋身千金股的台達電（2308）則獲外資買超1,006張。

美股上周五大跌收盤，台股在連假後的首個交易日就面臨黑天鵝來襲，13日開低下跌，早盤以26,762.6點開出，下跌539.32點，且一度下探至26,470.44點，重挫831.48點；權王台積電跳空以1,390元開出，大跌50元，股價開低後反彈一度拉升至1,420元，終場收在1,415元，下跌25元，跌幅1.74%，影響大盤指數約200點。

台達電開低走高衝上千元，早盤以968元開低，盤中翻紅一度飆至1,045元，寫下歷史新高，終場收在1,030元，上漲31元，漲幅3.1%，創收盤新高，正式躋身千金股行列，影響大盤指數約26點；大盤指數在早盤跌到低點後往上拉升，跌幅縮小，終場收在26,921.42點，下跌378.5點，雖5日線仍失守，但10日線則是順利守住。

統計三大法人賣超678.42億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超563.13億元，投信賣超7.22億元；自營商賣超（合計）108.07億元，其中自營商（自行買賣）買超11.49億元、自營商（避險）賣超119.56億元。

統計外資賣超前十名個股中，ETF占7檔，賣超冠軍是0050，其次是賣超00919，單日賣超67,306張，國泰台灣領袖50（00922）則居外資賣超第三名；記憶體股南亞科（2408）遭外資賣超29,212張。

權王台積電遭外資賣超18,979張，連四賣，但投信買超931張，自營商買超2,723張，連十六買；鴻海收213元，外資賣超18,994張，連四賣；台達電衝上千金股，收在1,030元，外資則是買超1,006張。 外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。