「美股版0050」逢低吸金！統一009811跌最少、量放大

美中貿易戰再度升溫，美股為全球資本市場震央，不過，觀察在台股掛牌的4檔美股市值型ETF，13日雖然全面收黑，但是跌幅都小於台股加權指數，其中，「美股版0050」統一美國50ETF（009811），跌幅僅0.89%，在4檔中唯一不到1%，甚至比0050的0.97%更抗跌。同時，009811成交量放大，展現逢低吸金能力。

美股市值型ETF從「廣泛分散」逐漸轉向「深度聚焦」，市場資金也出現分流現象。據CMoney統計，成分股聚焦美股前50大企業的統一009811，13日收跌0.89%，成交量逆勢放量至10,459張，較前一交易日增加4,000多張，顯示低接買盤積極進場。相比之下，成分股都是美股前500大的元大S&P500（00646）、台新標普500（009806），股價分別跌1.08%、1.13%，成交量同步萎縮，顯示交投皆降溫。

ETF投資專家分析，009811的選股邏輯跟台灣50一樣簡單易懂，成分股為美股前50大企業菁英，所以被稱為「美股版0050」，這些企業多半橫跨AI、雲端、醫療、消費等核心產業，光是前三大成分股輝達（NVIDIA）、微軟、蘋果的市值，都遠超過台股整體總市值，009811堪稱「富可敵國」。而且，009811有半年配息機制，也為有現金流需求的投資人提供新選擇，在美股市值型ETF中成為新寵兒。

法人表示，川普TACO政策再度引發市場對關稅與成本轉嫁的疑慮，但美股短線雜音不改AI長多格局，AI與雲端產業鏈的獲利動能仍強，且AI從基礎建設轉向應用滲透，AI投資浪潮才剛進入「第二樂章」，美股為AI發展起源地，投資人可以透過逢低加碼、或定期定額投資美股市值型ETF，掌握長線趨勢行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。