債券ETF受益人探今年新低、這六檔逆勢創高 00953B人氣最旺

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
債券ETF今年來人氣降溫，市場出現明顯分歧。示意圖。（本報系資料庫）
債券ETF今年來人氣降溫，市場出現明顯分歧。根據集保中心最新統計，105檔債券ETF受益人今年以來累計減少15.8萬人，總受益人降至194.1萬人，探今年新低。不過，仍有六檔產品逆勢吸金創高，包括：群益優選非投等債、第一金優選非投債等，顯示資金積極鎖定非投等債ETF。

值得注意的是，根據集保中心10月9日最新公布資料統計，債券ETF市場出現持續降溫跡象。整體105檔債券ETF上周受益人減少6,037人，連續三周下滑，今年以來累計減少15.8萬人，總受益人降至194.1萬人，寫下今年新低。

不過，仍有6檔產品逆勢吸金、受益人數創新高，包括：群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投債（00981B）、國泰US短期公債（00865B）、富邦美債1–3年（00694B）、國泰A級醫療債（00799B）及台新美元銀行債（00842B）。其中，群益優選非投等債今年以來新增2.7萬人、第一金優選非投債也增加逾1.1萬人，顯示非投等債產品仍為市場資金聚焦焦點。

展望後市，群益優選非投等債經理人李忠泰指出，聯準會於9月中再度重啟降息，並表示此次為「風險管理式的降息」，且上修後續經濟成長率，暗示後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。

李忠泰表示，市場投資情緒逐漸回穩且企業財報多優於預期，再加上非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF ETF 群益

