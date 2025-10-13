短線關稅利空台股今開盤即跌 投資人逢低搶買這ETF

台股13日開盤即重挫超過2%，國泰投信指出，雖然大盤指數回檔，但市場普遍對台股發展仍保持正向態度，第3季財報陸續公布，台股基本面動能強勁，第4季行情可望延續，近期的回檔反而是絕佳的加碼機會，國泰台灣領袖50ETF（00922）13日開盤不到20分鐘，成交量即突破2.2萬張，近期還有除息話題，最後買進日為10月17日。

00922經理人蘇鼎宇表示，00922持續獲得市場熱烈關注，自10月1至9日的平均日交易量達3.8萬張，基金規模同步成長超過兩成，顯示投資人對台股核心資產的長線布局信心十足。投資人青睞00922，主要因為一檔基金即可一次持有50檔台灣具代表性、具獲利能力的產業領袖企業，台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、廣達（2382）、富邦金（2881）、國泰金（2882）都是成分股，截至10月9日，00922成分股產業分布涵蓋50.28%半導體族群、超過2成的電子硬體與零組件(涵蓋電腦及週邊設備、電子零組件、其他電子與光電)以及13.31%金融類股，能精準掌握台股核心價值，同時00922的追蹤指數也會考量企業的低碳轉型能力，來調整企業的持股權重，具備長期配置之投資優勢。

00922經理人蘇鼎宇指出，在AI浪潮帶動之下，AI伺服器需求持續強勁，廣達9月營收達到1,841億元，月增20.5％、年增18.7％，創下歷史新高紀錄，針對後市營運展望，廣達預估，第4季AI伺服器出貨仍維持高檔，全年AI伺服器營收年增3位數，預期會占總伺服器營收70％，先前廣達更透露，美國廠產能仍會持續擴張，因為「訂單多到想像不到」，成分股利多消息連連，為00922注入強勁支撐力。

國泰投信ETF研究團隊建議，台股長線基本面穩健，投資人若想參與台灣產業成長動能，可採定期定額方式投資市值型的00922，觀察其追蹤MSCI台灣領袖50精選指數報績效表現，假設每個月投入5000元，連續投資七年有望本金翻倍(112.21%)，若從該追蹤指數自2013年11月26日成立以來即定期定額買進，至今累積報酬率有機會衝破1.8倍，且定期定額的好處多，不用自行猜高低點，運用分批進場的方式攤平成本，投資人也較不會因股價漲跌影響到投資心情，而打亂投資紀律及策略，持之以恆才是投資勝利關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。