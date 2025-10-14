新手擔心AI泡沫不敢買ETF！網勸「買市值型最穩」：0050+VOO

台灣股民對ETF情有獨鍾，不只可省去看大盤的時間，整體穩定度也相對更高。一名Dcard網友近日發文，表示自己是剛入門投資的小白，想詢問「現在還能不能買ETF」，並坦言聽聞市場上有人憂心AI泡沫嚴重，未來股市可能不樂觀，因此猶豫是否適合進場。他強調並非追求短期獲利，而是希望長期投資，並進一步詢問大家會選擇哪些ETF。

ETF近年成為投資新手熱門首選，尤其台灣的0050、美股的VOO或QQQ等大盤型ETF，常被視為穩健入門工具。不過隨著AI概念股帶動全球股市大漲，市場也出現對「泡沫化」的疑慮。原PO因此對時點猶豫，擔心若進場後遇上回檔，將影響投資信心。

原PO的問題引來不少建議，多數網友鼓勵採取長期投資思維。有留言指出，「長期投資，現在的高點不過是未來的低點」，建議不懂選股的新手可直接買市值型ETF；也有網友簡單直白回應「0050+VOO」或「0050買爆，根本等收」，強調分散投資與定期投入的重要性。另有人分享個人組合，如「0050+00935，另外還配美股QQQ」，顯示投資人多以台股大盤搭配科技類ETF作為長線配置。

部分留言則提醒新手應先建立正確心態。有網友表示「投資前先去讀書，不懂就會害怕，懂了就不怕了」，強調教育與知識的重要性；也有人半帶調侃地說「你還是去定存好了，下跌時是不是又要問要不要停損？」提醒原PO應先想清楚能否承受波動。另有網友以「悲觀者正確，樂觀者獲利」簡潔總結市場心態。

不同意見則集中在進場時機，有人認為「下禮拜大盤回個1000-2000點就可以進場了」，顯示部分投資人仍傾向等待更佳價位；也有網友提到債券型ETF「00687B」，表示可觀察利率環境下的表現，作為另一種資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。