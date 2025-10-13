法說會前 高含積量的ETF受益人數大增

上周美中兩國，再度因為稀土問題交鋒，市場擔心關稅2.0版風雨欲來，造成本周台股可能高檔震盪。法人指出，本周四台積電（2330）將舉行法說會，市場普遍看好台積電今明兩年營運成長，股價拉回有望獲中長線投資買盤低接撐盤。不少投資人除布局台積電零股外，10月來也陸續著墨高含積台股ETF，帶動台股人氣ETF「積」盾護體，受益人數、申購單位數雙雙成長，規模也同步衝高。

根據集中保管結算所最新統計，10月來至9日國慶連假前一交易日為止，台股主被動ETF隨加權指數一路衝高，市場申購買氣也轉趨強勁，其中，10月來ETF受益人數增幅方面，以半導體市值型的新光臺灣半導體30（00904）、今年主動台股ETF新兵的主動安聯台灣高息成長（00984A）兩檔，分別成長15.5%、15.3%，人氣增幅排名第一、二；富邦科技（0052）10月以來也成長10.7%，表現不俗。

券商財富管理主管表示，今年上半年台股主動ETF買氣旺、下半年來第4季起，受台股來到相對高檔位置，訴求被動操作的半導體型、大盤市值型ETF買氣大增。從受益人數表現來看，去年台股主流ETF以高股息ETF擔綱，隨台股今年多頭攻勢強勁，股價隨大盤上漲帶動的半導體、科技型或市值型ETF，因成分股較能貼近大盤表現、股價又具資本利得優勢，相對配息表現也有機會轉向較高配息回饋給受益人。

根據投信官網資料，新光臺灣半導體30即將於下周三（22日）除息，本季每單位預估配息金額高達0.65元，創該ETF上市來新高，而且是連續兩季以來，換算年化配息率都超過兩位數以上的相對高配息表現。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，目前00904的台積電權重約31.2%，而以10月9日的市值數據來推算，台股大盤的台積電權重約40.86%，12月待00904成分股權重調整後，00904未來表現將更貼近半導體市場脈動，同時，00904受惠於台積電權重提升，未來中長期股價表現，更有望隨全球AI基建熱潮，進入新一輪半導體景氣上升周期。

詹佳峯建議，當今美國打造AI生態長期競爭力，未來幾年仍將繼續加碼投資AI算力，甚至進行科技巨頭之間的合縱連橫，以台積電為首的台灣半導體供應鏈，是美國AI基建版圖中，最重要的戰略夥伴，儘管近期市場擔心AI可能泡沫化疑慮，台灣半導體扮演全世界所有AI產業的底層核心，中長期成長動能看漲，中長期持有半導體ETF，反而有機會把握息利雙收表現，先享AI基建階段的賣鏟財。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。