不畏貿易戰 0050熱度擋不住、寫下三高

國慶連假期間，美中貿易衝突再起，同步導致美股回落，長期推崇指數化投資的知名教授周冠男發文表示，周一逢低加碼時間到，更直言「定期定額，逢低加碼，有實證基礎的較佳的投資策略。」

台股13日開盤一度下跌逾600點，不少投資人逢低進場布局，元大台灣50（0050）成交量突破26萬張、成交金額157億元，均改寫歷史新高。

此外，證交所公布9月ETF定期定額交易戶數，0050單月大幅成長5.2萬戶，突破50萬戶，再創ETF全新里程碑。0050 9月定期定額交易戶數成長5.2萬，為今年以來扣除春節、分割交易扣款遞延後的單月新高，總戶數來到53.6萬新高。

法人分析，主要因素有三：第一，0050成長性大於高股息ETF；第二，追蹤相同指數產品因規模較小而費用率較高；第三，許多傳產存股未跟上AI趨勢，均吸引資金轉向投入0050，透過定期定額參與。

參考8月台股ETF定期定額金額統計，0050扣款45.4萬、扣款金額占比36.8%，為台股ETF定期定期金額第一；據集保結算所統計至10月9日當周，0050投資人數突破159.4萬人新高。

0050調降費用率與股價分割後，已穩坐定期定額冠軍，今年以來規模成長超過3,500億元，至10月9日來到，經理費率已低於0.1%，持續為全市場最低。規模並同步超越8月底國人持有金額7,560億元的安聯收益成長基金，成為境內、外規模最大的基金。

0050長年來亮眼績效表現，為指數被動投資帶來全新一波熱度。觀察0050自2003年成立以來至9月30日含息報酬率1,161%，以每年250交易日換算年化報酬率12.3%，在此報酬率下約6年就有機會為投入資產翻倍。

0050絕不錯過台股漲勢更是屢次受到實證，今年上半年川普貿易戰造成全球股市動盪，台股歷經2天跌停後。統計4月9日到10月9日期間，市值型0050大漲近70%，表現優於大盤的約57%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。