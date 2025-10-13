0052裡為什麼沒有台達電（2308）？稀飯：它藏在另一個發達指數裡

＊原文發文時間為10月11日

最近真的超多人在問我：「為什麼（0052）富邦科技裡沒有（2308）台達電？」

其實台達電是在「臺灣發達指數」裡！

那這個指數到底是什麼呢？「臺灣發達指數」是從「台灣50 + 台灣中型100」裡，挑出非金融、非科技產業的公司，也就是像能源、基礎材料、工業、必須性消費、電信（ICB分類）等等這些類別。

而0052富邦科技則剛好相反，它追蹤的是「臺灣資訊科技指數」，從同樣的母群中挑出屬於科技產業（ICB分類）的公司。

也就是說，這兩個指數其實是互斥的，一家公司不可能同時存在兩個指數裡。如果被「臺灣發達指數」納入，就會從「臺灣資訊科技指數」中剔除。

所以可以推測，目前台達電在ICB分類中應該被歸在工業類，因此會落在「臺灣發達指數」中，而不是屬於0052的成分股。

冷知識：目前台股市場上沒有任何ETF追蹤「臺灣發達指數」，所以雖然它有指數存在，但暫時還沒有ETF能直接投資。

再補一個冷知識：以前其實有過一檔追蹤「臺灣發達指數」的ETF，就是（0058）富邦發達，同樣由富邦發行，但因規模過低，在2019年底下市。

那它有沒有可能未來再進到0052？

其實是有可能的！台達電在2021年3月的確曾經被納入0052，當時是因為它的業務分類短暫被歸為科技產業。但後來在2023年調整時又被改動，因此被剔除出0052，重新回到「臺灣發達指數」中。

其實不只有台達電，像美律等公司也都在這兩個指數之間來回調整。

所以答案是台達電不是被忘記，而是它被「分類」到另一個指數去了。未來如果業務屬性或分類再變動，也還是有機會回歸0052啦！

這樣大家知道了嗎？其實這個知識真的很冷。也沒想到這篇居然讓你一次學到三個冷知識：

1.台達電其實是在「臺灣發達指數」 2.目前沒有ETF追蹤這個指數 3.曾經有（0058）富邦發達，但已在2019年底下市

不過看到這裡的你，恭喜又多了一個可以跟人炫耀（？）的小知識！下次再有人問「為什麼0052沒有台達電？」，你就可以回他：「因為它準備發達了XD」

