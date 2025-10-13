快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

助投資人擊出財富「打點」勝利 中信投信參與臺灣周 ETF 投資博覽會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

「2025臺灣周ETF投資博覽會」將於10月17日至19日於高雄展覽館登場，適逢中職季後挑戰賽開打，中國信託投信本次參展以「中信ETF大聯盟」為主題，將旗下ETF化身為攻守皆備的棒球隊，目標是協助投資人擊出財富「打點」、守下勝利果實，通往財富自由的贏家人生。

為展現臺灣擁有成為「亞洲資產管理中心」的穩健實力，金管會與轄下金融周邊單位共同主辦2025臺灣周ETF投資博覽會，融合金融科技與國際視野，規劃五大主題展區，全面呈現臺灣在金融商品、服務及制度上的創新成果。

響應政府推動亞洲資產管理中心政策，並落實推廣普惠金融，中國信託投信與與中國信託證券共同參與本屆ETF投資博覽會，展場設計扣連10月最夯的中華職棒季後賽，如同一個棒球場，展場更有「棒球九宮格」投球遊戲、Line機器人問答等活動，讓參與民眾能體驗滿滿棒球元素。

中國信託投信總經理陳正華表示，身為國內領先的資產管理業者，中信堅持以投資人需求為核心，持續洞察市場趨勢，推出貼近投資人需求的金融商品。除了達成替投資人在牛市行情時累積財富的目標外，在市況出現轉折時，也要洞燭機先，為投資人規避風險。此種「攻守皆備」的投資策略，就如同一支棒球隊，在積極進攻時有主力強打；而在守勢時，也能靠隊上的王牌投手與金手套野手共同守下勝利，這也是此次ETF博覽會以棒球作為參展主題的核心理念。

此外，中國信託投信也將在本屆ETF博覽會中舉辦兩場講座，其中一場邀請到「股怪教授」謝晨彥、搭配中信投信業務副總詹益銘，暢談美股投資趨勢及分享個人投資見解；另一場則聚焦近期屢創歷史新高而受投資人關注的日本市場，由中信日本商社（00955）經理人辛忠駿為投資人分析股神巴菲特的投資哲學，以及其所青睞的日本五大商社經營概況與日股後市看法。相信能讓前來參與的投資人，都能獲益良多，滿載而歸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國信託 ETF

延伸閱讀

中職／林智勝引退賽實戰用品競標 50%捐助花縣光復國中棒球隊

嘉義市城市博覽會 「奇想派對」登場

台北國際照顧博覽會登場！「鄰近健康」創聯盟平台 分享社區藥局趨勢

不捨花蓮長者罹難 蕭美琴赴台北國際照顧博覽會 災害更仰賴特殊知識

相關新聞

0052裡為什麼沒有台達電（2308）？稀飯：它藏在另一個發達指數裡

＊原文發文時間為10月11日 最近真的超多人在問我：「為什麼（0052）富邦科技裡沒有（2308）台達電？」 其實台達電是在「臺灣發達指數」裡！ 那這個指數到底是什麼呢？「臺灣發達指數」是從「台

不畏貿易戰 0050熱度擋不住、寫下三高

國慶連假期間，美中貿易衝突再起，同步導致美股回落，長期推崇指數化投資的知名教授周冠男發文表示，周一逢低加碼時間到，更直言...

彎腰撿黃金！00910、00830、00983A 熱門海外科技ETF溢價連連

台股休市期間美中貿易大戰一觸即發，引發美股、加密貨幣等上周五一度重挫，不過，美國總統川普態度放軟，美中貿易衝突趨理性，帶...

台股高檔震盪！0050、00878、00679B...獲利先走？小童解析要點：破1線看空

全球股市續創新高，但美國就業數據走弱，資金與基本面出現背離；面對噪音與高檔震盪，投資人應回歸「價格＋量能＋轉勢處」判斷，小童整理出以下「0050、0056、00878、00919、00713、00679B、00933」走勢操作思路：

006208、00692…報酬全紅卻想調整？網讚帳面「太猛」：金融股不動也行

一名網友在Dcard上PO出自己的股票健檢清單，帳面獲利高達百萬，包含富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、台積電（2330）、華南金（2880）、中信金（2891）、合庫金（588

全民理財里程碑！0050定期定額戶數首破50萬大關 台積電強漲助攻買氣

臺灣證券交易所公布9月定期定額數據顯示，國內投資人透過定期定額投入股市的熱度持續創新高。最具代表性的元大台灣50（005...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。