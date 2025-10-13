助投資人擊出財富「打點」勝利 中信投信參與臺灣周 ETF 投資博覽會

「2025臺灣周ETF投資博覽會」將於10月17日至19日於高雄展覽館登場，適逢中職季後挑戰賽開打，中國信託投信本次參展以「中信ETF大聯盟」為主題，將旗下ETF化身為攻守皆備的棒球隊，目標是協助投資人擊出財富「打點」、守下勝利果實，通往財富自由的贏家人生。

為展現臺灣擁有成為「亞洲資產管理中心」的穩健實力，金管會與轄下金融周邊單位共同主辦2025臺灣周ETF投資博覽會，融合金融科技與國際視野，規劃五大主題展區，全面呈現臺灣在金融商品、服務及制度上的創新成果。

響應政府推動亞洲資產管理中心政策，並落實推廣普惠金融，中國信託投信與與中國信託證券共同參與本屆ETF投資博覽會，展場設計扣連10月最夯的中華職棒季後賽，如同一個棒球場，展場更有「棒球九宮格」投球遊戲、Line機器人問答等活動，讓參與民眾能體驗滿滿棒球元素。

中國信託投信總經理陳正華表示，身為國內領先的資產管理業者，中信堅持以投資人需求為核心，持續洞察市場趨勢，推出貼近投資人需求的金融商品。除了達成替投資人在牛市行情時累積財富的目標外，在市況出現轉折時，也要洞燭機先，為投資人規避風險。此種「攻守皆備」的投資策略，就如同一支棒球隊，在積極進攻時有主力強打；而在守勢時，也能靠隊上的王牌投手與金手套野手共同守下勝利，這也是此次ETF博覽會以棒球作為參展主題的核心理念。

此外，中國信託投信也將在本屆ETF博覽會中舉辦兩場講座，其中一場邀請到「股怪教授」謝晨彥、搭配中信投信業務副總詹益銘，暢談美股投資趨勢及分享個人投資見解；另一場則聚焦近期屢創歷史新高而受投資人關注的日本市場，由中信日本商社（00955）經理人辛忠駿為投資人分析股神巴菲特的投資哲學，以及其所青睞的日本五大商社經營概況與日股後市看法。相信能讓前來參與的投資人，都能獲益良多，滿載而歸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。