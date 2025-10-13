006208、00692…報酬全紅卻想調整？網讚帳面「太猛」：金融股不動也行

一名網友在Dcard上PO出自己的股票健檢清單，帳面獲利高達百萬，包含富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、台積電（2330）、華南金（2880）、中信金（2891）、合庫金（5880）等六檔個股，帳上全線紅。原PO表示自己早期為了領股息買金融股，後來改投入市值型ETF與美股VT，現在考慮是否該把金融股全數出清換成市值型ETF，引發投資社群熱議。

從貼出的投資明細可見，原PO持有的富邦台50報酬率108.1%、富邦公司治理102.0%、台積電42.0%、華南金113.2%、中信金220.1%、合庫金84.5%，合計獲利超過百萬元。原PO表示：「當初想存股領息，後來改成ETF長期投資，預計15年後當退休金使用。」但因部分個股長期停滯，開始猶豫是否該全面轉向市值型ETF如0050或006208。

不少網友認為原PO的持股表現已非常亮眼，不必急著更動「這績效有資格給你意見的人不多」、「基本看來不太需要動」、「金融股的成本真的很香，放到現在都是多賺」。也有人建議：「現有部位先不動，之後投入市值型ETF即可」、「等0050修正20%再換金融股，現在別急」。

也有部分網友主張應該趁高調整組合「建議除了006208，其它全都賣掉，散戶最好的方式就是指數化投資」、「15年來看市值型ETF一定比較會漲，因為含科技股」、「賣金融股買市值沒問題，剛好最近會回檔，可以逢低買進」。更有網友提醒風險面：「你只考慮報酬沒考慮風險，控管風險比追報酬更重要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。