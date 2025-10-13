快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

006208、00692…報酬全紅卻想調整？網讚帳面「太猛」：金融股不動也行

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO帳面報酬全線翻倍，富邦台50（006208）與金融股表現亮眼，引發是否該改投市值型ETF的討論。（本報系資料庫）
原PO帳面報酬全線翻倍，富邦台50（006208）與金融股表現亮眼，引發是否該改投市值型ETF的討論。（本報系資料庫）

一名網友在Dcard上PO出自己的股票健檢清單，帳面獲利高達百萬，包含富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、台積電（2330）、華南金（2880）、中信金（2891）、合庫金（5880）等六檔個股，帳上全線紅。原PO表示自己早期為了領股息買金融股，後來改投入市值型ETF與美股VT，現在考慮是否該把金融股全數出清換成市值型ETF，引發投資社群熱議。

從貼出的投資明細可見，原PO持有的富邦台50報酬率108.1%、富邦公司治理102.0%、台積電42.0%、華南金113.2%、中信金220.1%、合庫金84.5%，合計獲利超過百萬元。原PO表示：「當初想存股領息，後來改成ETF長期投資，預計15年後當退休金使用。」但因部分個股長期停滯，開始猶豫是否該全面轉向市值型ETF如0050或006208。

不少網友認為原PO的持股表現已非常亮眼，不必急著更動「這績效有資格給你意見的人不多」、「基本看來不太需要動」、「金融股的成本真的很香，放到現在都是多賺」。也有人建議：「現有部位先不動，之後投入市值型ETF即可」、「等0050修正20%再換金融股，現在別急」。

也有部分網友主張應該趁高調整組合「建議除了006208，其它全都賣掉，散戶最好的方式就是指數化投資」、「15年來看市值型ETF一定比較會漲，因為含科技股」、「賣金融股買市值沒問題，剛好最近會回檔，可以逢低買進」。更有網友提醒風險面：「你只考慮報酬沒考慮風險，控管風險比追報酬更重要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 00692富邦公司治理 2330台積電 2891中信金 2880華南金 合庫金 ETF 市值型

延伸閱讀

00878今年從120→201張…現金流系統靈魂！存股哥：單季領息8萬

股市賠錢怪政府！律師指「不知感恩」：自己的收入該自己負責

不管台股跌多少！0050都要「買爆」：只是分批還ALL IN？

麻吉大哥黃立成「幣圈大洗牌」16億蒸發仍淡定：加密貨幣主宰一切

相關新聞

台股高檔震盪！0050、00878、00679B...獲利先走？小童解析要點：破1線看空

全球股市續創新高，但美國就業數據走弱，資金與基本面出現背離；面對噪音與高檔震盪，投資人應回歸「價格＋量能＋轉勢處」判斷，小童整理出以下「0050、0056、00878、00919、00713、00679B、00933」走勢操作思路：

006208、00692…報酬全紅卻想調整？網讚帳面「太猛」：金融股不動也行

一名網友在Dcard上PO出自己的股票健檢清單，帳面獲利高達百萬，包含富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、台積電（2330）、華南金（2880）、中信金（2891）、合庫金（588

不管台股跌多少！0050都要「買爆」：只是分批還ALL IN？

台股在美中角力陰影下震盪，網友們卻在Dcard掀起一波「0050該不該趁跌進場」討論。原PO直言「不管跌多少都要買」，只是在「一次ALL IN」與「分批買進」間陷入掙扎，貼文一出吸引大量投資人回覆，從

00878今年從120→201張…現金流系統靈魂！存股哥：單季領息8萬

＊原文發文時間為10月11日 時間過得真快，2025年只剩下最後一季，我也在這個月把主力00878的持股張數衝到201張，回顧今年一月只有120張，當時給自己的目標是2025年可以買到160張，結果

今天該買還賣股票？Ffaarr：是指數化投資的話…理性建議「什麼都不用做」

＊原文發文時間為10月12日 看FB或PTT很多地方都在討論，明天台股應該會下跌，要怎麼辦？要買？要賣？ 我的建議呢？ 理性的建議就是什麼都不用做。 說真的如果作指數化投資還要弄到常常關心市場

全民理財里程碑！0050定期定額戶數首破50萬大關 台積電強漲助攻買氣

臺灣證券交易所公布9月定期定額數據顯示，國內投資人透過定期定額投入股市的熱度持續創新高。最具代表性的元大台灣50（005...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。