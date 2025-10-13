快訊

台股高檔震盪！0050、00878、00679B...獲利先走？小童解析要點：破1線看空

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
台股創高後高檔震盪。記者陳柏亨／攝影
台股創高後高檔震盪。記者陳柏亨／攝影

全球股市續創新高，但美國就業數據走弱，資金與基本面出現背離；面對噪音與高檔震盪，投資人應回歸「價格＋量能＋轉勢處」判斷，小童整理出以下「0050、0056、00878、00919、00713、00679B、00933」走勢操作思路：

近期「美國政府關門」讓不少投資人擔憂，但長線投資不必被短期突發事件驚動；仍要回歸以價格與成交量為主判斷標的多空。

股價的轉勢處是「核心風控」門檻，若「最新轉勢處」被跌破，應該按照紀律減碼。

高股息ETF位處股價壓力區可以採取保守策略、債券ETF維持偏多看法但分散操作—領息者可分批布局，價差者建議等待回檔後確認入場。

全球股價創高但就業降溫

近年S&P500與美國非農職缺長期正相關，但自AI推波後出現分歧，股價雖然持續上漲、但職缺反向下修。

顯示出資金面可能推升估值，但就業與實體經濟未同步走強。面對此類背離，應以價格走勢與量能訊號為操作主軸。

操作工具與判斷原則

轉勢處：價格上漲→橫盤或回檔→再創高，前方低點即為轉勢處；每次創高更新轉勢處。

量能驗證：突破需配合放量，回測需觀察大量低點是否守住。

紅綠燈指標：三紅為避險訊號、三綠為翻多參考，但以價格位階為主。

周線優先：日線雜訊多，遇不確定以周線確認格局。

0050

現況：圖中呈現三個歷史轉勢處；最新轉勢處為關鍵風控位。

操作要點：轉勢處守住維持多單；一旦被跌破，應偏空檢視並考慮逐步減碼或停利。

0056

現況：位於左方壓力區，近期震盪明顯。

操作要點：觀察能否消化壓力帶；若失守則待回測至橘色密集成交區（次密集）觀察是否形成新轉勢，再考慮布局或補倉。

00878

現況：先前未能站穩灰色壓力區後回檔，近期回到撐壓轉換位，呈「漲不去」特徵。

操作要點：短期留意是否出現賣壓；保守策略為等待拉回確認轉勢成形再加碼；積極領息者可分批試單並設停損。

00919

現況：處於密集成交區並橫盤震盪。

操作要點：重點觀察「向上突破」或「向下回測至次高／大量點」二選一；重合位置為關鍵轉勢確認區，突破伴量則偏多，回測若守則可分批布局。

00713

現況：雖然被視為低波動ETF，但位階已達壓力區，這波台股走強主要以AI科技股領軍，對成分股以通訊、金融為主的00713來說，較難跟上大盤行情。

操作要點：避免在高位盲目追高；建議耐心等待回檔至45或50元區再評估建倉，以避免承受10–20%的修正風險。

債券ETF（00679B、00933B、00953B）

總體立場：偏多，但操作分化——保守者分批建倉、領息者可持續配置；以價差操作者建議等待回檔或確認突破再動作。

關鍵驅動：利率與匯率。市場普遍預期長端利率可望回落至約3.0–3.25%，相較於當前4.25%仍有空間；即便降息，美元並非必然趨弱，實質利差仍決定資金流向。

操作方式：以周線確認轉勢、觀察大量低點是否守住；領息商品平均殖利率約5%左右，對保守配置具吸引力；若突破轉勢並伴隨量能延伸，布局機會提高。

面對創新高與就業走弱的背離，最實際的態度是回歸技術面與資金面訊號：以轉勢處為風控基準、以量能驗證趨勢延續、以周線確認大格局。

高股息ETF在壓力區宜保守或分批佈局；債券維持偏多但要留意利率與匯率風險。依循明確的進退場規則與資金分批管理，雖然不必貿然ALL IN，但也要保留跟上大盤成長的機會。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 00679B元大美債20年 00933B國泰10Y+金融債ETF 00953B群益優選非投等債

