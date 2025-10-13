快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

全民理財里程碑！0050定期定額戶數首破50萬大關 台積電強漲助攻買氣

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
國內投資人透過定期定額投入股市的熱度持續創新高。圖／本報資料照片
國內投資人透過定期定額投入股市的熱度持續創新高。圖／本報資料照片

臺灣證券交易所公布9月定期定額數據顯示，國內投資人透過定期定額投入股市的熱度持續創新高。最具代表性的元大台灣50（0050）定期定額戶數已在9月份首度突破50萬戶的歷史里程碑、達53.58萬戶，月增幅達10.64％，不僅寫下台灣ETF市場的新紀錄，更彰顯投資人對台股長期成長的堅定信心。

觀察9月份定期定額戶數持續成長，與權值股的亮眼表現高度相關。受惠於全球AI浪潮與先進製程技術的領先地位，台積電（2330）股價在9月強勁上漲12.5％，寫下繼2024年7月以來最大的單月漲幅。這股強勁的動能，直接反映在投資人的定期定額選擇上。

台積電定期定額戶數在9月份持續攀升，單月戶數達到11.82萬戶、月增幅達8％，穩居個股定期定額人氣王寶座。法人指出，台積電作為國內導體產業的「護國神山」，其股價波動不僅牽動大盤，也成為投資人低門檻參與高價股成長的絕佳標的。而9月的大漲，讓許多錯過前期漲幅的投資人，更傾向透過定期定額的方式，分批布局這檔核心資產，確保能參與下一波成長。

統計數據顯示，整體定期定額市場在8、9月呈現「科技爆發與穩健理財並重」的趨勢：電子股除了台積電的增長外，鴻海（2317）戶數也穩步增加、持續名列第四名，而存股族最愛的金融股，兆豐金（2886）以些微差距再次擠下玉山金（2884），重回定期定額戶數第二名寶座、為2.98萬戶。

ETF方面，除了市值型龍頭0050創下里程碑外，第二名的國泰永續高股息（00878）定期定額戶數逆勢較上月小幅增加至29.49萬人，而元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、群益台灣精選高息（00919）等三至五名的ETF，戶數則較8月有所減少，受惠9月股市表現亮眼，資金流向0050與海內外科技權值股相關ETF，如國泰台灣科技龍頭（00881）、統一FANG+（00757）定期定額戶數均有增長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00881國泰台灣科技龍頭 00757統一FANG+ 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 006208富邦台50

延伸閱讀

國安基金進場？台積電開1,390元重挫50元後拉升挑戰5日線

每月加班60小時！台積電男怨下班剩睡覺「想下山」 同行：已經算少

黑天鵝來襲 台股布三防線…將是多頭能否順利止跌的關鍵

國際黑天鵝來襲…台股承壓 權王法說多空風向球

相關新聞

台股高檔震盪！0050、00878、00679B...獲利先走？小童解析要點：破1線看空

全球股市續創新高，但美國就業數據走弱，資金與基本面出現背離；面對噪音與高檔震盪，投資人應回歸「價格＋量能＋轉勢處」判斷，小童整理出以下「0050、0056、00878、00919、00713、00679B、00933」走勢操作思路：

006208、00692…報酬全紅卻想調整？網讚帳面「太猛」：金融股不動也行

一名網友在Dcard上PO出自己的股票健檢清單，帳面獲利高達百萬，包含富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、台積電（2330）、華南金（2880）、中信金（2891）、合庫金（588

不管台股跌多少！0050都要「買爆」：只是分批還ALL IN？

台股在美中角力陰影下震盪，網友們卻在Dcard掀起一波「0050該不該趁跌進場」討論。原PO直言「不管跌多少都要買」，只是在「一次ALL IN」與「分批買進」間陷入掙扎，貼文一出吸引大量投資人回覆，從

00878今年從120→201張…現金流系統靈魂！存股哥：單季領息8萬

＊原文發文時間為10月11日 時間過得真快，2025年只剩下最後一季，我也在這個月把主力00878的持股張數衝到201張，回顧今年一月只有120張，當時給自己的目標是2025年可以買到160張，結果

今天該買還賣股票？Ffaarr：是指數化投資的話…理性建議「什麼都不用做」

＊原文發文時間為10月12日 看FB或PTT很多地方都在討論，明天台股應該會下跌，要怎麼辦？要買？要賣？ 我的建議呢？ 理性的建議就是什麼都不用做。 說真的如果作指數化投資還要弄到常常關心市場

全民理財里程碑！0050定期定額戶數首破50萬大關 台積電強漲助攻買氣

臺灣證券交易所公布9月定期定額數據顯示，國內投資人透過定期定額投入股市的熱度持續創新高。最具代表性的元大台灣50（005...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。