不管台股跌多少！0050都要「買爆」：只是分批還ALL IN？

聯合新聞網／ 綜合報導
Dcard網友掀0050進場論戰，有人喊ALL IN、有人堅持分批。多數留言強調「留子彈才是智慧」，也提醒「長期持有才能笑到最後」。記者曾原信／攝影
台股在美中角力陰影下震盪，網友們卻在Dcard掀起一波「0050該不該趁跌進場」討論。原PO直言「不管跌多少都要買」，只是在「一次ALL IN」與「分批買進」間陷入掙扎，貼文一出吸引大量投資人回覆，從理性分析到情緒共鳴，全場氣氛熱烈。

原PO表示，已看好0050長期價值，打算趁大盤下跌進場，卻猶豫該不該一次砸重金。有人建議「小跌小加碼，大跌大加碼，永遠別讓子彈打光」，也有人提醒「別太鐵，可以等禮拜二」。不少網友坦言ALL IN雖手續費低、配息多，但心態難以穩定，「跌到懷疑人生的時候，才知道自己能不能撐得住」。

許多網友鼓勵逢低分批布局：「分次買給自己留點錢不會心痛」、「每天補一點補到底」、「長期持有才是關鍵」。也有理性派指出，「如果放10年20年，那5%的進場差距根本不影響報酬」，認為時間才是投資最強的助力。

也有投資人保持謹慎：「一次ALL IN高機率套牢」、「美股還沒止跌，別急著出手」。部分留言則調侃市場過度樂觀：「大家都要大買，那明天肯定漲停」、「結果紅盤開出笑翻」。甚至有悲觀派直言，「接下來是熊市，你自己買吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

