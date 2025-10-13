00878今年從120→201張…現金流系統靈魂！存股哥：單季領息8萬

＊原文發文時間為10月11日

時間過得真快，2025年只剩下最後一季，我也在這個月把主力00878的持股張數衝到201張，回顧今年一月只有120張，當時給自己的目標是2025年可以買到160張，結果「事與願違」而且大幅達標。

看了一下00878今年迄今的股價走勢，目前是-0.55（-2.49%），不少人覺得00878這類的高股息今年表現不盡理想，紛紛跳車轉往市值型，當然如果你是專注在報酬率、中短線價差的人，00878確實不符合你的投資模式。

但以我個人來說，我在做的是一套用槓桿去執行的現金流飛輪，因此00878穩定的配息跟選股邏輯，對我來說是這個槓桿模型相當重要的一環，甚至可以說是無法取代，這套模型也讓我的市值不斷往上提升。

目前00878的收益平準金0.74、資本平準金5.89，可分配金額相當充足，以目前股價21.52來看，個人認為本季配息持平0.4的機會應該比較高，換算年化預估殖利率7.4%左右，算是合理且符合預期的區間。

我本季我應該會以201張參與除息，如果照預期配息0.4那我可以領到$80,400，是我個人單季領息最高紀錄，存00878至今的領息總額也可以突破60萬大關。

看了一下目前的資產配置，高股息部位佔比約75%、金融股20%、市值型5%，現階段應該還是專注在現金流的提升，但也許再過2年我會全力衝刺市值型，讓這套現金流系統的運作更加無懈可擊。

