Rubin 與 Optimus 概念股見夯 野村投信：主動式 ETF 選股掌握竅門

野村投信表示，部分強勢股漲幅已大，短線面臨技術性拉回，但中長期仍具偏多操作空間。傳產類股表現相對混沌，惟內需族群有望受惠於11月上旬普發現金政策與10月連假消費動能，重電族群則因台美電網更新題材轉強，成為盤面新焦點。在此波高波動、高選股難度的市場環境中，主動式ETF展現靈活調整優勢，對長期投資人更具吸引力，成為投資人布局成長股的重要工具。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）游景德表示，美國政府在10月1日因民主黨與共和黨預算僵局而正式關門停擺，但歷史經驗顯示，政府關門對股市影響十分有限，標普500指數自1990年以來，在歷次政府停擺期間多呈現上漲走勢，投資人普遍認為，政府關門將拖累經濟表現，反而為聯準會創造更大的降息空間，因此經濟放緩反而被解讀為利多，持續推動風險性資產上行。

在此氛圍下，科技股續強，輝達股價也是持續創下歷史新高，市場目光聚焦在輝達新一代 Rubin系列AI晶片預計於2025年10月進行試產，並於2026年第2季正式量產，相較現行的Blackwell系列，Rubin在效能與功耗方面皆有顯著提升，其中，功耗由1800W提升至2300-2500W最為明顯，意味著整體功率損失也額外增加近40%，對資料中心的電力供應與散熱設計提出更高挑戰。

與此同時，輝達與OpenAI的千億美元合作案將共同建設總容量達10GW的AI資料中心，預計使用400萬至500萬顆NVIDIA最新Rubin系列 AI晶片，而台灣做為Rubin伺服器供應鏈的核心角色，包含先進製程晶片、封裝與測試、CCL/PCB、電源管理、散熱等領域，隨著AI資料中心大規模擴建，台灣AI供應鏈具備技術優勢，將持續高速成長並受惠。

野村投信投資策略部副總經理張繼文研判，考量Rubin系列帶來的規格大幅提升，預期供應鏈廠商在營收與獲利仍有顯著成長空間，加上台積電傳出將從2026年第1季開始提高3奈米、5奈米製程的價格，外資也同步上調台積電2025至2027年獲利預估，無論是AI晶片帶來的規格升級，或台積電透過價格調整優化獲利結構，整體台股未來仍具備強勁的投資機會。

AMD宣布與Open AI達成晶片供應協議，Open AI取得AMD 10%股權，未來AMD將向Open AI供應數十萬顆晶片。Tesla發布影片，暗示即將推出新一代電動跑車Roadster， 若Tesla在10月正式揭曉 Roadster，將標誌著這款延宕多年的電動超跑終於邁入量產階段，預計最快於2025年開始交付，也為台灣相關供應鏈帶來新一波利多。

張繼文表示，Tesla電動車中約有12% 零組件來自台灣，包括：1.富田電機：Tesla 唯一量產馬達供應商，具備高導電鑄銅轉子技術；2.貿聯-KY（3665）：供應車用線束與電池動力線束；3.和大（1536）：Model S齒輪箱組件供應商；4.宸鴻：車用觸控面板；5.致茂（2360）：動力系統測試設備等等。

Tesla除電動車，也積極布局AI與人形機器人領域，預計於今年推出第二代Optimus機器人。相關台灣供應鏈包括：1.亞光（3019）：光學鏡頭供應商，可能打入機器人視覺系統；2.所羅門（2359）、聰泰（5474）、達明：AI視覺辨識與機器人應用技術廠商；3.上銀（2049）、台灣精銳、利茗機械、富田電機：提供機器人關節、減速機、馬達等關鍵零組件；此外，Tesla的AI超級電腦DoJo系統也可能帶動台灣IC設計與算力供應鏈，包括台積電（2330）、世芯-KY（3661）、智原（3035）等。

Tesla新車與AI機器人布局，結合全球AI熱潮台灣供應鏈迎多重成長動能。如：1.電動車升級：Roadster推出將帶動高階零組件需求；2.AI算力擴張：DoJo系統與機器人應用推升伺服器與晶片需求；3.機器人量產：2025年起人形機器人市場快速成長。在市場波動加劇、股市頻創新高，選股難度提升，主動式ETF成為投資人關注的寵兒。

張繼文表示，相較於被動式ETF追蹤指數表現，主動式ETF由專業經理人操作，具備靈活調整持股的優勢，能即時掌握市場成長契機，能因應市場變化快速調整投資組合，對於台股投資人而言，更具吸引力。隨著AI、電動車、機器人等新興產業快速崛起，主動式ETF有望成為布局未來趨勢的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。