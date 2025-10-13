ETF投資熱度高 海外成分股ETF助分散風險

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
海外成分股 ETF 助分散風險、參與全球行情(資料來源：口袋證券整理)
ETF投資持續升溫，根據臺灣證券交易所與櫃買中心統計，台灣ETF總資產規模已突破7兆元，除了台股標的持續受關注外，投資人亦能透過ETF參與美股市場。口袋證券彙整近期由兩大國際投信－貝萊德投信與摩根投信在台發行的美國成分股ETF，兩檔ETF分別聚焦於專注核心龍頭與主動提前布局，皆可協助投資人以海外ETF進行跨市場分散風險。

貝萊德投信發行的009813，追蹤標普500卓越50指數，鎖定美股市值前50的公司。口袋證券觀察，009813屬於藍籌股佈局，核心聚焦「市場公認巨頭」，包括輝達、微軟、蘋果、特斯拉、波克夏．海瑟威等，投資人可透過一檔 ETF 打包美股大型權值股，參與美國龍頭企業市場行情。

摩根投信發行的00989A，提前布局尚未爆發的投資標的，配置科技上、中、下游投資商機。口袋證券觀察，00989A為主動式ETF，著重於發掘明日巨頭，可能包括Netflix、羅賓漢、Snowflake、Take-Two等，在科技景氣循環中尋找潛力標的，並追求超額報酬。

兩檔ETF均已於10月3日完成募集，後續將掛牌交易，開放所有投資人買賣。投資人可透過口袋證券以超優惠手續費交易，更可使用「口袋存股」服務，最低100元起即可開始存股，輕鬆享有ETF分散風險與參與跨國市場的效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50

