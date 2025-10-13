快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

中信投信參與2025台灣週 ETF投資博覽會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025台灣週ETF投資博覽會將於10月17日至19日於高雄展覽館登場。中央社
2025台灣週ETF投資博覽會將於10月17日至19日於高雄展覽館登場。中央社

2025台灣週ETF投資博覽會將於10月17日至19日於高雄展覽館登場，適逢中職季後挑戰賽開打，中國信託投信這次參展以「中信ETF大聯盟」為主題，將旗下ETF化身為攻守皆備的棒球隊，目標是協助投資人擊出財富「打點」、守下勝利果實，通往財富自由的贏家人生。

為展現台灣擁有成為亞洲資產管理中心的穩健實力，金管會與轄下金融週邊單位共同主辦2025台灣週ETF投資博覽會，融合金融科技與國際視野，規劃五大主題展區，全面呈現臺灣在金融商品、服務及制度上的創新成果。

響應政府推動亞洲資產管理中心政策，並落實推廣普惠金融，中國信託投信與與中國信託證券共同參與本屆ETF投資博覽會，展場設計扣連10月最夯的中華職棒季後賽，如同一個棒球場，展場更有「棒球九宮格」投球遊戲、Line機器人問答等活動，讓參與民眾能體驗滿滿棒球元素。

中國信託投信總經理陳正華表示，身為國內領先的資產管理業者，中信堅持以投資人需求為核心，持續洞察市場趨勢，推出貼近投資人需求的金融商品。除了達成替投資人在牛市行情時累積財富的目標外，在市況出現轉折時，也要洞燭機先，為投資人規避風險。此種「攻守皆備」的投資策略，就如同一支棒球隊，在積極進攻時有主力強打；而在守勢時，也能靠隊上的王牌投手與金手套野手共同守下勝利，這也是此次ETF博覽會以棒球作為參展主題的核心理念。

此外，中國信託投信也將在這屆ETF博覽會中舉辦兩場講座，其中一場邀請到「股怪教授」謝晨彥、搭配中信投信業務副總詹益銘，暢談美股投資趨勢及分享個人投資見解；另一場則聚焦近期屢創歷史新高而受投資人關注的日本市場，由中信日本商社ETF（00955）經理人辛忠駿為投資人分析股神巴菲特的投資哲學，以及其所青睞的日本五大商社經營概況與日股後市看法。相信能讓前來參與的投資人，都能獲益良多，滿載而歸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國信託 ETF 00955中信日本商社

延伸閱讀

嘉義市城市博覽會 「奇想派對」登場

台北國際照顧博覽會登場！「鄰近健康」創聯盟平台 分享社區藥局趨勢

不捨花蓮長者罹難 蕭美琴赴台北國際照顧博覽會 災害更仰賴特殊知識

台北國際照顧博覽會 「鄰近健康」分享社區藥局如何奇兵突圍？

相關新聞

不管台股跌多少！0050都要「買爆」：只是分批還ALL IN？

台股在美中角力陰影下震盪，網友們卻在Dcard掀起一波「0050該不該趁跌進場」討論。原PO直言「不管跌多少都要買」，只是在「一次ALL IN」與「分批買進」間陷入掙扎，貼文一出吸引大量投資人回覆，從

00878今年從120→201張…現金流系統靈魂！存股哥：單季領息8萬

＊原文發文時間為10月11日 時間過得真快，2025年只剩下最後一季，我也在這個月把主力00878的持股張數衝到201張，回顧今年一月只有120張，當時給自己的目標是2025年可以買到160張，結果

今天該買還賣股票？Ffaarr：是指數化投資的話…理性建議「什麼都不用做」

＊原文發文時間為10月12日 看FB或PTT很多地方都在討論，明天台股應該會下跌，要怎麼辦？要買？要賣？ 我的建議呢？ 理性的建議就是什麼都不用做。 說真的如果作指數化投資還要弄到常常關心市場

ETF投資熱度高 海外成分股ETF助分散風險

ETF投資持續升溫，根據臺灣證券交易所與櫃買中心統計，台灣ETF總資產規模已突破7兆元，除了台股標的持續受關注外，投資人...

中信投信參與2025台灣週 ETF投資博覽會

2025台灣週ETF投資博覽會將於10月17日至19日於高雄展覽館登場，適逢中職季後挑戰賽開打，中國信託投信這次參展以「...

台股主動式ETF水漲船高 00984A十月上旬單位數成長率居冠

台股第4季以來主動ETF交投動能不減，在AI前景樂觀帶動下明顯增溫。5檔台股主動型ETF中有二檔逆勢成長。其中，挾成長、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。